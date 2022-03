Arriva nuova linfa per Google Pixel e Google Pixel XL, i primi due smartphone con cui Google ha segnato il passaggio dalla serie Nexus alla serie Pixel: per loro è infatti disponibile la LineageOS 18.1 basata su Android 11.

I due smartphone, presentati nel 2016 con a bordo Android 7.1 Nougat, hanno visto terminare il supporto ufficiale, da parte della casa madre, con l’aggiornamento ad Android 10, ultimo major update ufficiale ricevuto.

Google Pixel e Pixel XL ricevono la LineageOS 18.1

La LineageOS è una delle custom ROM più popolari del panorama Android ed è disponibile per svariati smartphone.

Sebbene l’ultima versione della LineageOS sia la numero 19, basata su Android 12, il team di sviluppo ha rilasciato la LineageOS 18.1 basata su Android 11 per i primi Google Pixel (nome in codice sailfish) e Pixel XL (nome in codice marlin).

Per dovere di cronaca, segnaliamo che i due smartphone erano stati tra i primi a ricevere la LineageOS 17.1 basata su Android 10.

Tra i bug noti della ROM, sono segnalati principalmente problemi alla funzione “Hey Google”. Per tutte le informazioni relative agli aggiornamenti, vi invitiamo a consultare i thread dedicati ai due smartphone sul forum di XDA-Developers, raggiungibili tramite i seguenti link.

LinageOS 18.1 ufficiale per Google Pixel XL sul forum di XDA

LineageOS 18.1 ufficiale per Google Pixel sul forum di XDA

Anche Redmi Note 8 e Note 8T ricevono la nuova ROM

La LineageOS 18.1 arriva in via ufficiale anche su due smartphone di fascia media a marchio Redmi, noto brand del panorama Xiaomi.

La ROM è disponibile per Redmi Note 8 e Redmi Note 8T (nome in codice ginkgo) e, al momento, non sono segnalati problemi o bug rilevanti.

Anche in questo caso, vi lasciamo al thread dedicato sul forum di XDA-Developers, raggiungibile al seguente link.

LinageOS 18.1 ufficiale per Redmi Note 8/Note 8T sul forum di XDA

