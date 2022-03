La Gboard è indubbiamente una delle tastiere virtuali più apprezzate e utilizzate del panorama Android. Nel corso degli ultimi mesi si è aggiornata, accogliendo i dettami del Material You; il nuovo design, inizialmente, era esclusivo dei Google Pixel ma ora inizia ad espandersi anche su altri dispositivi non Pixel, tra cui gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy aggiornati ad Android 12 che utilizzano la nuova beta di Gboard.

Con Android 12, Google ha un modificato in larga parte l’aspetto estetico del proprio sistema operativo tramite un nuovo stile chiamato Material You: molto in generale, viene estratta una palette di colori dallo sfondo della home del telefono; questi colori vengono poi utilizzati all’interno del sistema operativo per caratterizzare svariati elementi dell’interfaccia utente.

Samsung non ha direttamente sfruttato il Material You per la propria interfaccia One UI ma ha implementato (praticamente) la stessa funzione sotto il nome Color Palette, integrandola in diverse delle sue applicazioni.

Con l’ultima beta di Gboard il Material You non è più esclusivo dei Pixel

Senza girarci intorno, tutti i dispositivi Samsung Galaxy aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0, smartphone o tablet che siano, stanno iniziando a ricevere gli elementi del Material You sulla tastiera di Google, a patto che abbiano installato l’ultima beta di Gboard (versione 11.5.05.427194903).

Le novità estetiche vanno ad impattare visimaente su vari aspetti della tastiera; come è possibile notare anche dalle immagini qui sotto, i colori derivanti dallo sfondo sono presenti sui tasti backspace, virgola, punto, Maiusc e sul selettore dei simboli. Sono presenti anche alcuni pulsanti circolari, altro dettame Material You.

Questa novità sembra essere presente anche nelle modalità “fluttuante” e “con una sola mano” della tastiera.

Come scaricare l’ultima beta di Gboard

Per chi avesse un dispositivo Samsung aggiornato ad Android 12 e volesse provare questa colorata novità portata dall’ultima beta di Gboard, ci sono due strade percorribili:

Iscriversi al Programma Beta dell’app direttamente dal Google Play Store; in questo caso basterà raggiungere la pagina dell’applicazione (cliccando sul badge sottostante), cliccare su “Partecipa” nella sezione “Partecipa al programma beta” e, una volta che verrà indicata la presenza dell’aggiornamento, aggiornare l’applicazione

Scaricare il pacchetto APK specifico direttamente dal portale APKMirror (raggiungibile a questo link) e procedere con l’installazione manuale.

