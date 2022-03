Gboard di Google è una delle migliori e più apprezzate tastiere per dispositivi Android e ha la capacità di rendere smart anche la scrittura di messaggi, come dimostrano i suggerimenti delle risposte direttamente in applicazioni di messaggistica come WhatsApp.

Il team di Google si sta dando un gran da fare per potenziare le capacità di Gboard di essere ben più di una banale tastiera: senza pensare alla possibilità di dare libero sfogo alla fantasia con Emoji Kitchen o alla ben più utile correzione grammaticale, il test degli adesivi basati sul messaggio che l’utente sta digitando è senz’altro notevole.

Gboard sempre più smart nei suggerimenti

Adesso pare che a Mountain View abbiano deciso di puntare ancora di più sulle “Smart Suggestions”, consentendo a Gboard di suggerire risposte agli utenti direttamente in app come WhatsApp.

Fino a pochi giorni fa suggerimenti di questo tipo risultavano visibili soltanto nelle notifiche a mo’ di risposte rapide, ma adesso alcuni utenti iniziano a trovarle anche in app. Anche se in maniera ancora poco organica, pare che Gboard abbia ottenuto la capacità di leggere i messaggi aperti, contestualizzarli e, sulla base di ciò, suggerire agli utenti delle risposte da dare. Allo stato attuale è piuttosto risicato il numero di utenti che si sono imbattuti nella novità descritta, si tratta principalmente di possessori di Google Pixel 6 Pro (eccolo nel nostro confronto fotografico coi TOP del 2022) con a bordo la versione più recente dell’app. Di seguito potete vedere un esempio della funzione all’opera.

Come installare la versione più recente di Gboard

Con ogni probabilità, Gboard dispone di questa funzione in lingua inglese da diverso tempo, tuttavia ora Google la sta rendendo disponibile anche in altre lingue. Purtroppo pare che si tratti di un roll out lato server (se non addirittura ancora di un test), pertanto installare la versione più aggiornata dell’app serve a poco, in ogni caso la trovate sul Google Play Store cliccando sul badge seguente.

