Google lavora continuamente all’implementazione di nuove funzionalità all’interno della propria tastiera Gboard, vero riferimento tra le tastiere nel panorama Android. È di poche ore fa la notizia che il team di sviluppo stia testando, sull’ultima versione beta di Gboard, nuovi adesivi testuali basati sul messaggio che state scrivendo, dei veri e propri stickers che daranno ulteriori possibilità di personalizzazione, andandosi ad aggiungere alla già presente Emoji Kitchen, una simpatica funzionalità che permette agli utenti di combinare tra loro le emoji per crearne di nuove al fine di rendere più colorate le conversazioni.

Come funzioneranno i nuovi adesivi testuali di Gboard?

Durante la digitazione di un messaggio i testo, aggiungendo una emoji alla fine del messaggio (come mostrato nelle due schermate qui sotto), spunterà un nuovo “suggerimento” nella barra dei suggerimenti: cliccandoci sopra, si espanderà la barra degli stickers suggeriti, basati sul testo del messaggio che avete appena digitato.

Sembra che questa tipologia di adesivi vengano generati per molte frasi ma non è detto che tutte le frasi vengano effettivamente convertite in stickers contenenti l’intero messaggio; stando ad altre immagini, inoltre, è possibile notare come vengano tradotte in stickers anche frasi piuttosto lunghe.

L’unico modo per accedere a questi nuovi adesivi testuali sembrerebbe proprio attraverso la barra dei suggerimenti della stessa Gboard: non figureranno, infatti, nella schermata completa delle emoji o degli adesivi disponibili. Questi nuovi adesivi testuali di Gboard dovrebbe essere resi disponibili per quasi tutte le app che supportano l’uso di adesivi.

Come provare i nuovi adesivi testuali di Gboard?

Al momento, la nuova funzionalità è disponibile solo sulla versione Beta di Gboard, come segnalato in apertura: per provare l’applicazione, dovrete dunque isrivervi al Programma Beta di Gboard (tramite questo link) sul Google Play Store.

Se non avete fretta di ricevere queste novità in anteprima, vi consigliamo comunque di verificare di avere installato l’ultima versione di Gboard cliccando sul badge sottostante.

