Sono giorni ormai che si vanno moltiplicando le anticipazioni sul conto di Sony Xperia 1 IV 5G, il prossimo top di gamma dello storico brand giapponese che sembra sempre più vicino al debutto ufficiale. Mentre la sabbia nella clessidra continua a scorrere, vediamo di fare il punto della situazione e di capire quali miglioramenti dovrebbero essere introdotti rispetto al predecessore Sony Xperia 1 III.

Sony è già in ritardo

Che Sony ami fare le cose a modo proprio — al punto tale da sembrare spesso non curarsi davvero di logiche di mercato — è un dato di fatto avvalorato da numerosi precedenti e anche quest’anno il produttore nipponico è in evidente ritardo rispetto alla concorrenza: i Samsung Galaxy S22 (ecco la nostra recensione), gli OPPO Find X5 (ecco la nostra recensione), gli Xiaomi 12 e OnePlus 10 Pro sono già ufficiali da tempo, anche se alcuni non sono ancora arrivati nel Vecchio Continente.

Dal canto suo, Sony non ha ancora scoperto le proprie carte, la più importante delle quali sarà senza dubbio Sony Xperia 1 IV 5G, quarta generazione della nuova serie di punta. Negli ultimi mesi, però, abbiamo visto le voci di corridoio moltiplicarsi, coi primi render a fine febbraio e le specifiche tecniche già un mese prima.

Sony Xperia 1 IV 5G: design e funzioni

Le scelte spesso fuori dagli schemi di Sony non hanno portato frutti in termini di vendite, tuttavia il produttore non demorde e continua a volersi distinguere dal resto della concorrenza, a partire dall’aspect ratio allungato che da anni identifica i suoi smartphone e dalla sottile cornice mantenuta per non forare il display.

Anche Sony Xperia 1 IV 5G rimarrà fedele a questi tratti identitari, con cornici superiori e inferiori sottili, ma sufficienti per accogliere fotocamera e speaker, e soprattutto simmetrice, per un look complessivo sempre equilibrato ed elegante come pochi.

Nelle immagini render si nota il lavoro che Sony dovrebbe compiere per rendere i bordi ancora più piatti, in linea con gli ultimi trend del mercato (si pensi agli iPhone 13, ma anche a OPPO Reno7).

Quanto al dato tecnico, di parla di un display da 6,5 pollici con rapporto d’aspetto di 21:9, con risoluzione 4K, supporto HDR e refresh rate a 120 Hz. Il tutto protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Secondo le indiscrezioni, Sony riprenderà una caratteristica adottata per prima e copiata da tanti: il sensore di impronte integrato nel tasto power, con tutti i vantaggi di precisione e rapidità derivanti da questa soluzione. Il produttore nipponico non rinuncerà neppure al solito tasto extra per la fotocamera, come sempre a doppia corsa per messa a fuoco e scatto. Verrà invece eliminato il tasto dedicato a Google Assistant. Il vano SIM trova posto sul lato inferiore, accanto alla porta USB-C e al secondo speaker di sistema (che in coppia col primo garantirà la solita ottima esperienza con 360 Reality Audio e Dolby Atmos) e, strano a dirsi, ma dovrebbe esserci persino la porta per il jack audio da 3,5mm.

Sony Xperia 1 IV 5G non sarà uno smartphone compatto, si riportano dimensioni di 164,7 x 70,8 x 8,3mm (9,5mm in corrispondenza delle fotocamere) e sarà provvisto della solita certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico di Sony Xperia 1 IV 5G è ancora avvolto nel mistero: se il design non di allontanerà troppo da quello del predecessore, le caratteristiche non sono chiare. Potrebbe esserci una singola fotocamera anteriore da 8 MP, seguita da una tripla fotocamera posteriore con varie focali, ottiche ZEISS e modalità notte (ormai è presente ovunque). Solo il tempo potrà dirci di più.

Hardware potente e Android 12

Sony ha una lunga tradizione di scelte ben precise sul software: l’interfaccia è generalmente Android praticamente stock e viene poi completata da un set di app proprietarie curate soprattutto per la parte multimediale. In questo caso vedremo chiaramente Android 12 al lancio e si auspica anche un rilancio sugli aggiornamenti: Samsung sta facendo scuola e Sony è ancora ferma a 2 versioni di Android per i modelli di punta.

Per quanto riguarda la potenza, Sony si affiderà sicuramente al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e lo affiancherà a tanta RAM, forse 12 GB, e memoria interna (256 GB e 512 GB espandibili tramite microSD).

Sulla batteria di Sony Xperia 1 IV 5G c’è ancora molta incertezza: il modello attuale offre 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 watt, col nuovo flagship Sony potrebbe spingersi a 5.000 mAh e 45 watt. Il caricabatterie sarà incluso nella confezione di vendita (salvo ribaltoni) insieme ad una cover.

Disponibilità e prezzi

Nelle prossime settimane si saprà di più di Sony Xperia 1 IV 5G, che verrà proposto nelle due colorazioni green e black (ma i render mostrano una variante purple) ad un prezzo sicuramente alto: Xperia 1 II partiva da 1.200 euro, Xperia 1 III da 1.299 euro; la speranza è che quantomeno non ci siano rincari.

Se Sony dovesse fare come al suo solito, Xperia 1 IV 5G verrà annunciato in primavera, ma arriverà sul mercato con mesi di ritardo: il suo predecessore era approdato in Italia a luglio, ma era stato annunciato ad aprile.

Tutte le immagini precedenti e il video seguente sono render realizzati dal graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept — in base a quanto emerso finora.

