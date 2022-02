Sony dovrebbe introdurre Xperia 1 IV a breve e come spesso accade sono trapelati i render dello smartphone prima del lancio. Le immagini emerse oggi mostrano un dispositivo con delle caratteristiche simili al predecessore Sony Xperia 1 III presentato l’anno scorso.

Ecco come potrebbe essere Sony Xperia 1 IV

I render pubblicati dal noto informatore OnLeaks evidenziano una struttura in metallo, un retro in vetro, il sensore di impronte digitali montato lateralmente e un pulsante per scattare le foto lungo il bordo.

A giudicare dalle immagini Sony Xperia 1 IV potrebbe essere disponibile nelle due opzioni di colore verdastro opaco e nero.

Secondo le precedenti voci di corridoio il prossimo smartphone di punta di Sony dovrebbe misurare 164,7×70,8×8,3 mm ed essendo leggermente più spesso (circa 9,5 mm) dovrebbe essere alimentato da una batteria di maggiore capacità.

Secondo le ultime indiscrezioni Sony Xperia 1 IV conserverà il jack audio da 3,5 mm e le triple fotocamere posteriori, incluso il teleobiettivo, ma non è certo se quest’ultimo sarà simile a quello del modello precedente.

Sony ha già confermato che lancerà nuovi smartphone Xperia basati su Snapdragon 8 Gen 1, quindi è probabile che questo chipset sarà il cuore di Xperia 1 IV.

È probabile che nelle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli su questo smartphone che diventerà ufficiale all’inizio del secondo trimestre del 2022.

La scorsa settimana sono trapelati dettagli anche sul suo fratello minore Sony Xperia 5 IV, in particolare quelli riguardanti il chipset.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica di febbraio 2022