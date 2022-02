Buone notizie per gli affezionati clienti Sony Xperia! La casa nipponica ha comunicato di non avere intenzione di lasciare il mercato smartphone italiano, come le ultime notizie lasciavano presagire. Scopriamo le parole rilasciate da Sony al riguardo.

Sony non lascerà il mercato smartphone italiano: il comunicato ufficiale

Gli smartphone Sony Xperia ci hanno spesso colpito sotto diversi aspetti, hardware e non solo, e sono sempre stati prodotti piuttosto completi e interessanti. Come sottolineato anche nelle nostre recensioni, hanno a volte un po’ sofferto la mancanza di quel “qualcosa” in più capace di renderli desiderabili rispetto a quelli della concorrenza, e i prezzi di listino non particolarmente contenuti non hanno certamente contribuito a fargli raggiungere il successo sperato.

Gli smartphone del produttore sono scomparsi lentamente dai radar negli ultimi tempi, e nelle scorse settimane è stato persino chiuso l’eShop ufficiale. Questo ci aveva portati a pensare a un possibile abbandono del mercato smartphone in Italia (e non solo): la stessa Sony, contattata qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere al lavoro per “valutare la domanda del mercato e la fattibilità del business” nel nostro Paese, sostenendo di non aver ancora preso una decisione definitiva.

Ebbene quest’oggi arrivano buone notizie, perché Sony ha deciso di confermare il suo impegno nel business degli smartphone in Europa e in Italia. Ecco il comunicato ufficiale diffuso:

“Sony rimane impegnata nel business degli smartphone in Europa, con innovazioni tecnologiche all’avanguardia del settore nella sua ultima gamma di prodotti Xperia. I clienti in Italia dovrebbero poter a breve acquistare l’ultima gamma di smartphone di Sony, a partire dalla primavera del 2022.“

Durante i prossimi mesi ci aspettano dunque novità e potremo mettere le mani sugli ultimi smartphone Sony Xperia. Siete contenti delle parole di Sony? Vi aspettavate una conferma o eravate convinti di non vedere più altri dispositivi della casa nipponica in Italia?

