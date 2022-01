Le ultime indiscrezioni sul prossimo flagship Sony Xperia 1 IV (Mark 4) rivelano caratteristiche tecniche e possibile data di commercializzazione. A rivelare maggiori dettagli sul top di gamma dell’azienda è ZACKBUK che con un post su Weibo non nasconde i dettagli hardware della prossima iterazione di smartphone dell’azienda giapponese.

Snapdragon 8 Gen 1 e grande autonomia

Secondo le indiscrezioni Sony Xperia 1 IV potrebbe essere equipaggiato con l’ultimo SoC di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, con configurazioni di memoria fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il tutto con un aggiornamento dell’attuale corredo di sensori del comparto fotografico. La precedente iterazione Sony Xperia 1 III, di cui potete leggere maggiori dettagli nella nostra recensione, era dotato di un comparto hardware di altissimo livello con Snapdragon 888 e un display da 6.5″ con risoluzione 4K e refresh rate variabile a 120 Hz.

La vera star del comparto tecnico è però la fotocamera, con la presenza di un sistema periscopico a lente variabile ma utilizzando una configurazione 12 + 12 + 12 MP. Secondo altre indiscrezioni, Sony potrebbe aggiornare il comparto fotografico utilizzando sensori più risoluti da 50 MP o 48 MP, già presenti su altri top di gamma Android come OPPO Find X3 Pro e OnePlus 9 Pro. Alcuni dei migliori smartphone Android sono dotati di sensori da 64 MP e persino 108 MP. La scheda tecnica del prossimo top di gamma di casa Sony potrebbe presentare queste caratteristiche:

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ;

; due varianti previste con tagli da 12/16 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage;

di memoria RAM e GB di storage; sensore fotografico principale migliorato, presente anche un sensore ultra-grandangolare e un nuovo teleobiettivo;

capiente batteria da 5.000 mAh ;

; supporto alla ricarica rapida a 45 Watt e ricarica wireless a 30 Watt.

Sony Xperia 1 IV potrebbe presentare anche un design migliorato, ma non totalmente differente rispetto alla precedente generazione. Le novità maggiori riguardano quindi il comparto fotografico, con l’azienda nipponica a porre enfasi sull’utilizzo di sensori più grandi invece di più risoluti. La corsa ai megapixel è ripartita da un po’, ma con Xperia Pro-I Sony ha già fatto intendere dove vorrà puntare per conquistare gli entusiasti del mondo Android.

Quando arriverà Sony Xperia 1 IV

Lo scorso anno, Sony Xperia 1 III fu commercializzato prima in Cina e poi nel resto del mondo rispettivamente a giugno 2021 e luglio 2021, pertanto possiamo aspettarci una simile programmazione anche per Sony Xperia 1 IV. Secondo il leaker ZACKBUK possiamo aspettarci il lancio per il mese di maggio, ed una commercializzazione alle nostre latitudini coincidente con l’inizio dell’estate. Per il momento nessuna info riguardo il prezzo di vendita, che comunque non sarà basso considerando che Sony Xperia 1 III è stato reso disponibile in Italia al prezzo di vendita di 1299 euro. Se volete date un’occhiata alla nostra video recensione per capire meglio come funziona l’innovativo sensore a telescopio.

