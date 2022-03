Xiaomi non lesina iniziative promozionali e proprio oggi, 7 marzo 2022, ha lanciato la No IVA Week, la “Prima settimana no-IVA del 2022”, comprensiva di offerte degne di nota su tantissimi prodotti, a partire dagli smartphone Android a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, passando per le smart TV e per il resto dello sconfinato ecosistema del produttore cinese.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte targate Xiaomi, ci sono le solite premesse di carattere generale da fare: sullo store online del produttore è sempre attivo il sistema dei Mi Point, accumulabili in sei modi e spendibili per ottenere dei coupon sconto; per i nuovi utenti è previsto uno sconto extra di benvenuto da 5 euro sul primo ordine tramite l’app Mi Store (coupon valido per 30 giorni dalla richiesta); rimane attivo il sistema ad inviti, che permette di ottenere un coupon sconto da 10 euro per ogni amico invitato fino ad un massimo di 50 euro.

Offerte Xiaomi “No IVA Week” (7–16 marzo 2022)

Xiaomi non è nuova ad iniziative con lo sconto dell’IVA, ma finora nel 2022 non ne aveva ancora lanciate: la prima settimana no-IVA dell’anno ha preso il via in data odierna (7 marzo 2022) e si concluderà il prossimo 16 marzo.

Le offerte che coinvolgono il mondo Android sono tante e varie e, al fine di renderne la consultazione più agevole, verranno di seguito raggruppate in base alla categoria di appartenenza dei prodotti (quelle sui prodotti non Android verranno trattate in un articolo dedicato su TuttoTech.net).

Smartphone e tablet Android in offerta

In questa sezione trovano posto le offerte riguardanti gli smartphone e i tablet a marchio Xiaomi e gli smartphone a brand Redmi. Eccole:

Smart TV e altri prodotti Android in offerta

Queste e tutte le altre offerte di questa iniziativa sono disponibili al link sottostante:

