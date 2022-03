Il benchmark di Google Pixel 6a porta conferme su SoC e memoria RAM

Affidarsi ai soli benchmark per conoscere uno smartphone non è mai una buona idea, ancora di più ove si tratti di individuare le specifiche tecniche di un modello non ancora presentato come Google Pixel 6a.

Eppure un benchmark riguardante il prossimo smartphone Made by Google di fascia media è apparso nei giorni scorsi e non ha svelato informazioni particolarmente sorprendenti — in merito a SoC, RAM e non solo —, pertanto potrebbe lo si potrebbe ritenere piuttosto affidabile.

Google Pixel 6a: Tensor, RAM e altro dal benchmark

Risale al mese di novembre dello scorso anno il primo leak che vorrebbe Google Pixel 6a dotato di un SoC della serie Tensor come quello presente nei suoi fratelli maggiori Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Mentre il SoC di questi ultimi, identificato come GS101, è stato descritto in lungo e in largo, Google non ha ancora parlato in via ufficiale di nuove versioni in arrivo. A quanto detto va aggiunto solo che il nuovo medio di gamma 2022 viene identificato internamente col nome in codice Bluejay.

Dopo la più bizzarra delle apparizioni, Google Pixel 6a è tornato a far parlare di sé per il passaggio su Geekbench 5: il benchmark riporta il nome commerciale dello smartphone come Model e Model ID, mentre alla voce motherboard compare la denominazione “bluejay” e il Governor del chip è “sched_pixel”, in linea con gli altri Pixel con Google Tensor.

La sezione riguardante le informazioni sulla CPU è identica a quella di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, con due core ad alte prestazioni ARM Cortex-X1 a 2,8 GHz, due intermedi Cortex-A76 a 2,25 GHz e quattro più efficienti Cortex-A55. Per quanto riguarda le prestazioni, sia quelle in single-core che quelle in multi-core sono in linea con le aspettative e non regalano sorprese.

Un altro dato leggibile è quello relativo alla memoria RAM, che ammonta a 5,43 GB, dunque 6 GB come il predecessore Google Pixel 5a e meno degli 8 GB di Pixel 6 e dei 12 GB di Pixel 6 Pro. Un piccolo compromesso che rispecchia anche il diverso posizionamento del nuovo modello.

A questo punto, visto che anche della fotocamera già si è detto, resta da capire se davvero Google Pixel 6a arriverà in ritardo.