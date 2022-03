Nella serata di ieri è giunta la notizia che Google potrebbe essere stata costretta a modificare i propri piani relativi al lancio di Google Pixel 6a e Pixel Watch, previsto inizialmente per il mese di maggio.

La notizia è venuta alla ribalta tramite un tweet firmato dal noto leaker Jon Prosser.

Due mesi. È questa l’attesa ulteriore che potrebbe separarci dal lancio di Google Pixel 6a, previsto inizialmente per il 26 maggio, in occasione di Google I/O 2022, e ora rinviato a Luglio. Almeno secondo quanto riportato Jon Prosser nel suo tweet.

Il noto leaker riporta che le cause del ritardo nel lancio del prossimo medio-gamma di Google sarebbero attribuibili al chip shortage, ovvero la carenza globale di chip che va avanti ormai da due anni.

as i mentioned in today’s show:

i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage)

pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well.https://t.co/iqoh9RlCzk

