Ormai lo sappiamo e ci siamo abituati, Big G è prodigo nel rilasciare aggiornamenti per le sue applicazioni, con lo scopo di introdurre nuove funzionalità o migliorare l’esperienza d’uso; oggi vi riportiamo gli ultimi cambiamenti introdotti nell’app Google e in YouTube Music.

Il tema scuro dell’app Google è ora ancora più scuro

Nell’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app Google, un po’ come già accaduto per la controparte desktop, viene introdotto un tema scuro ancora più scuro; la modifica è visibile principalmente sullo sfondo di Google Discover dove, al posto del tono grigio chiaro (#202124), viene introdotto l’uso del nero (#171717) creando un maggiore contrasto con il logo di Google. Anche lo sfondo della barra di ricerca riceve la stessa modifica estetica, mentre la barra inferiore rimane nella colorazione grigia; non è chiaro se in futuro queste modifiche resteranno esclusive per la ricerca Google, o se invece verranno estese anche ad altre parti, rendendo tutto più scuro. La nuova veste è disponibile, come già detto, nel canale beta dell’app, versione 13.8.

Previous Next Fullscreen

Le pagine degli artisti in YouTube Music includono brani e album “Dalla tua raccolta”

Anche YouTube Music, dopo il recente cambio di interfaccia per i tablet, accoglie una novità; simile alla funzione “La mia libreria” in Google Play Music, nelle pagine degli artisti viene ora visualizzata una sezione denominata “Dalla tua raccolta”. Questa nuova sezione si unisce a quelle già presenti quali “Album”, “Brani” e “Artisti”, inoltre viene inserita come categoria anche nella schermata principale. La novità è in distribuzione con l’ultimo aggiornamento dell’app sia per Android che per iOS, non sembra ancora implementata invece nella versione web del servizio.