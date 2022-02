Il team di sviluppatori di Google nell’ultimo anno ha lavorato all’ottimizzazione delle sue applicazioni per i tablet, i dispositivi pieghevoli e gli altri device dotati di un ampio display e YouTube Music è l’ennesima applicazione per la quale il colosso di Mountain View ha in programma di rilasciare una nuova UI dedicata proprio ai tablet.

Come cambia l’interfaccia di YouTube Music per Android

Il mese scorso l’app YouTube Music sui tablet Android e su iPad è stata aggiornata in modo da mostrare nella schermata iniziale più contenuti (come album, playlist, ecc.).

La copertina è stata ridotta in modo che gli utenti possano vedere più opzioni nei menu a carosello senza la necessità di scorrere (ciò vale per “I tuoi preferiti” e “Ascolta di nuovo” nella scheda Home e per “Attività recenti” nella Libreria): si tratta di un notevole miglioramento, soprattutto quando si utilizza YouTube Music con orientamento orizzontale.

Inoltre, il team di sviluppatori ha aggiunto all’interfaccia dei margini attorno allo schermo, una funzionalità che potrebbe rendere più comoda l’interazione sui tablet più grandi e magari rivelarsi meno adatta a quelli più piccoli.

Il team di YouTube Music ci tiene a precisare che questa interfaccia utente rinnovata rappresenta soltanto il primo importante aggiornamento di una serie di modifiche che si concentreranno sull’usabilità dell’applicazione sui tablet.

Queste modifiche arrivano in un momento piuttosto “intenso” per il sistema operativo mobile del colosso di Mountain View: il prossimo mese, infatti, dovrebbe essere rilasciata la versione stabile di Android 12L mentre proprio in questi giorni il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android 13 Tiramisù, versione che porterà con sé ulteriori miglioramenti all’esperienza di utilizzo sui device con grandi schermi.

Potete scaricare le ultime versioni di YouTube Music per Android da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o da Google Play Store attraverso il seguente badge:

Leggi anche: i migliori tablet Android