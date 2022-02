Google dà, Google prende, dopo avervi parlato negli scorsi giorni di alcune funzionalità perse da Google Foto, sia per l’integrazione con l’app Messaggi, che per il supporto al backup illimitato di Pixel 3 e Pixel 3 XL, oggi vi riportiamo qualcosa che viene invece aggiunto all’app in questione: Google ha deciso di offrire agli utenti più opzioni di filtraggio nella galleria di Google Foto, per aiutarli a tenere tutto più in ordine e facilmente reperibile; vediamo cosa porta con sé il nuovo aggiornamento.

Google introduce nuovi tab per la ricerca degli album

Solitamente, nella galleria di Google Foto, sono presenti tutti gli album elencati in diverse cartelle: WhatsApp e app di messaggistica, screenshot, album creati manualmente, album condivisi ecc.

Con il nuovo aggiornamento, Big G sta introducendo la possibilità di avere una panoramica più rapida dei nostri contenuti, è stata infatti aggiunta una barra da cui è possibile decidere quali album devono essere visualizzati; è possibile selezionare un filtro per raggiungere più rapidamente il contenuto desiderato senza cercarlo manualmente. Alcuni dei nuovi tab a disposizione degli utenti sono “Tutti”, “I miei album”, “Sul dispositivo”, “Album condivisi”; è anche stata aggiunta una rapida panoramica delle funzioni relative alle foto archiviate localmente.

L’aggiornamento dovrebbe essere in fase di roll out per tutti, se non lo avete ancora ricevuto è solo questione di tempo, ma potete controllare sul Play Store seguendo il badge qui sotto.

