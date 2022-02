Il 31 gennaio 2022 è stato l’ultimo giorno in cui i possessori di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno avuto la possibilità di effettuare backup illimitati in Google Foto con “Qualità Originale”, un vantaggio piuttosto rilevante rispetto agli smartphone successivi del colosso di Mountain View.

Ricordiamo che Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono stati lanciati nell’ottobre del 2018 e il colosso statunitense ha precisato che questi telefoni avrebbero potuto contare sullo spazio di archiviazione online illimitato gratuito in qualità originale per tutte le foto e i video caricati su Google Foto fino al 31.01.2022, che non è una data “casuale”, in quanto coincide con la fine delle patch di sicurezza mensili (anche se è in programma un ulteriore update cumulativo nel primo trimestre di quest’anno).

Google Foto mette fine a un privilegio per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

In sostanza, Google conferma di ritenere che 3 anni è un periodo adeguato di supporto software e che garantire questa vita ad uno smartphone è più che sufficiente, in quanto successivamente gli utenti sono propensi a cambiare modello per acquistarne uno più moderno.

Per i possessori di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL da oggi cambia la gestione dello spazio di archiviazione su Google Foto, nel senso che il backup di nuove immagini e nuovi video continuerà ad essere gratuito ma verrà effettuato in modalità “Storage Saver” (in precedenza chiamata “Alta Qualità”) mentre le foto e i video caricati in Qualità Originale verranno conteggiati per lo spazio di archiviazione del proprio account Google.

Quando il colosso di Mountain View ha deciso di porre fine al backup gratuito illimitato su Google Foto per tutti gli utenti ha spiegato che ciò è dipeso dalla “crescente domanda di spazio di archiviazione”, precisando che i 15 GB di spazio di archiviazione messi a disposizione di ciascuno gratuitamente sono più che sufficienti per diversi anni senza preoccupazione alcuna.

