La funzione in questione è stata introdotta per la prima volta a novembre 2021, consentiva nella versione beta di Google Messaggi, l’invio di video non come MMS, ma tramite Google Foto. Ora questa funzione sembra essere stata rimossa.

Google Foto e Messaggi sono meno integrati di prima

La funzionalità introdotta da Big G, consentiva sia il caricamento di video sul cloud, da inviare tramite link, sia di inviare immagini provenienti da Google Foto direttamente nell’app Messaggi. Negli ultimi giorni, il menù “Google Foto” nell’app Messaggi, ha perso l’opzione “Invia sempre immagini tramite link in testo (SMS/MMS)”; non è più quindi possibile selezionare le immagini e inviarle tramite cloud.

Non è chiaro al momento se si tratti di un bug o di una scelta ponderata, considerando che la pagina di supporto di Google per la funzione, fa riferimento solo alla possibilità di “inviare video più nitidi”; l’azienda potrebbe anche aver riscontrato uno scarso utilizzo dell’opzione da parte degli utenti, e optato di conseguenza per la rimozione.

Il problema della compressione video attuata dal protocollo MMS, era già stato affrontato con il passaggio dell’app Messaggi al protocollo RCS (Rich Communication Services, protocollo per sostituire gli SMS, arricchendoli di funzionalità soprattutto multimediali); vedremo se Big G deciderà di reintegrare tale funzionalità.