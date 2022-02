Durante l’evento di lancio di POCO M4 Pro 5G in India svoltosi ieri, l’azienda ha fornito alcune informazioni riguardanti la MIUI 13 per dispositivi POCO, annunciando il primo lotto di smartphone idonei per ricevere l’aggiornamento MIUI 13.

Dopo la prima ondata di dispositivi Xiaomi e Redmi destinati a ricevere l’ultima versione della MIUI nel Q1 2022, ora anche POCO entra nell’elenco di idoneità con i seguenti smartphone:

Le date esatte non sono state rivelate, tuttavia è stato affermato che i sopracitati dispositivi riceveranno la MIUI 13 nelle prossime settimane.

MIUI 13 arriverà anche su molti dispositivi POCO meno recenti

I dispositivi succitati rappresentano solo una parte di un elenco più lungo che include anche molti dispositivi meno recenti. In attesa che POCO annunci una sequenza temporale ufficiale di aggiornamento per tutti i suoi dispositivi idonei alla MIUI 13, Xiaomiui ha curato un elenco non ufficiale che include i seguenti modelli:

POCO X2

POCO X3 (India)

POCO X3 NFC

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO C3

POCO C31

Vale la pena specificare che non tutti questi dispositivi riceveranno MIUI 13 con Android 12, poiché l’interfaccia MIUI è indipendente da Android, pertanto alcuni dispositivi riceveranno la MIUI 13 basata su Android 11.

