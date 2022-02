Huawei ce la sta mettendo davvero tutta per provare a risollevarsi in ambito smartphone — gli effetti del ban degli USA sono ancora pesanti ed evidenti — e, a dimostrazione di questo impegno, ha appena presentato nei dettagli le patch di sicurezza di febbraio 2022, la cui distribuzione è pronta a partire.

Non solo nuovi smartphone top di gamma dunque — di recente vi abbiamo parlato dell’arrivo in Italia di Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket —, ma anche tanto lavoro sulla parte software, nella quale ovviamente rientra il discorso aggiornamenti.

Senza aprire l’argomento HarmonyOS — che Huawei coltiva l’ambizione di portare anche su altri brand —, rimaniamo nell’ambito della EMUI con base Android (open source). Annunciata diversi mesi addietro, la EMUI 12 è attualmente disponibile per Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 e Huawei P30 Pro a livello global e presto arriverà su altri modelli. Ma Huawei non si dimentica neppure delle patch di sicurezza mensili.

Huawei: tutti i dettagli delle patch di sicurezza di febbraio 2022

Tutti i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza del mese di febbraio 2022 per EMUI e Magic UI sono già stati resi disponibili da Huawei sul proprio sito ufficiale. Come al solito, le patch sono ripartite in: patch di libreria di terze parti (CVE annunciate nel bollettino della sicurezza Android di gennaio 2022 e altre patch di libreria di terze parti), patch Huawei. Ecco quanto riporta il produttore.

Patch di libreria di terze parti

Questo aggiornamento di sicurezza include le CVE annunciate nel bollettino della sicurezza Android di gennaio 2022:

Grave: nessuno

Alto: CVE-2021-39620, CVE-2021-39623, CVE-2021-39629, CVE-2021-39632, CVE-2021-39659, CVE-2021-30353, CVE-2021-30319

Medio: CVE-2021-30313

Basso: nessuno

Già inclusi negli aggiornamenti precedenti: CVE-2021-0956, CVE-2021-0769, CVE-2021-0978, CVE-2021-0979, CVE-2021-0981, CVE-2021-0993, CVE-2021-0996, CVE-2021-0997, CVE-2021-1001, CVE-2021-1002, CVE-2021-1003, CVE-2021-1016, CVE-2021-1017, CVE-2021-1018, CVE-2021-1019, CVE-2021-1023, CVE-2021-1025, CVE-2021-39657, CVE-2021-30262, CVE-2021-0675, CVE-2021-0961, CVE-2021-0922, CVE-2020-0347, CVE-2021-0717, CVE-2021-1030, CVE-2021-1031, CVE-2021-0977.

(Ulteriori informazioni al link https://source.android.com/security/bulletin).

Questo aggiornamento di sicurezza include le CVE di altre patch di libreria di terze parti:

Grave: CVE-2021-3760

Alto: CVE-2021-0356, CVE-2021-0359, CVE-2021-0360, CVE-2021-0358, CVE-2021-0357, CVE-2021-32484, CVE-2021-32485, CVE-2021-32486, CVE-2021-32487.

Patch di sicurezza Huawei

CVE-2021-39991: vulnerabilità di riscrittura non autorizzata con il modulo di gestione dell’accesso alla memoria su ACPU

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento corretto di questa vulnerabilità può compromettere la riservatezza del servizio.

CVE-2021-39986: vulnerabilità di riscrittura non autorizzata con il modulo di gestione dell’accesso alla memoria su ACPU

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento corretto di questa vulnerabilità può compromettere la riservatezza del servizio.

CVE-2021-37115: vulnerabilità di riscrittura non autorizzata con il modulo di gestione dell’accesso alla memoria su ACPU

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento corretto di questa vulnerabilità può compromettere la riservatezza del servizio.

CVE-2021-37109: vulnerabilità di bypass della protezione di sicurezza con il modem

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può causare errori di protezione della memoria.

CVE-2021-40044: vulnerabilità di verifica delle autorizzazioni nel modulo Bluetooth

Gravità: Media

Versioni interessate: EMUI12.0.0, EMUI 11.0.1, EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, EMUI 10.1.0, Magic UI 4.0.0, Magic UI 3.1.1, Magic UI 3.1.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può causare operazioni non autorizzate.

CVE-2021-40015: vulnerabilità di race condition nel sottosistema del driver di binder nel kernel

Gravità: Media

Versioni interessate: EMUI 12.0.0, EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, EMUI 10.1.0, EMUI 10.0.0, Magic UI 4.0.0, Magic UI 3.1.1, Magic UI 3.1.0, Magic UI 3.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può influire sulla stabilità del kernel.

CVE-2021-39992: vulnerabilità della configurazione impropria delle autorizzazioni di sicurezza su ACPU

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può influire sulla riservatezza, sull’integrità e sulla disponibilità del servizio.

CVE-2021-39997: vulnerabilità di verifica non rigorosa di parametri di input nell’assembly audio

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può causare un accesso fuori dai limiti.

CVE-2021-39994: vulnerabilità di accesso arbitrario agli indirizzi con il codice di prova della linea di prodotti

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può influire sulla riservatezza, sull’integrità e sulla disponibilità del servizio.

CVE-2021-40045: vulnerabilità di errore del meccanismo di verifica della firma nell’aggiornamento del sistema attraverso la modalità di ripristino

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0, EMUI 11.0.1, EMUI 11.0.0, Magic UI 4.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può compromettere la riservatezza del servizio.

CVE-2021-37107: configurazione impropria delle autorizzazioni di accesso alla memoria su ACPU

Gravità: Alta

Versioni interessate: EMUI12.0.0

Impatto: lo sfruttamento riuscito di questa vulnerabilità può causare un accesso fuori dai limiti.

Smartphone Huawei che verranno aggiornati

Sempre dal sito ufficiale Huawei — che non è stato ancora aggiornato per comprendere i modelli appena lanciati — apprendiamo la lista completa dei modelli destinatari degli aggiornamenti di sicurezza, con distinzione tra quelli aggiornati su base mensile e quelli aggiornati trimestralmente.

Huawei e HONOR destinatari di patch di sicurezza mensili:

Huawei destinatari di patch di sicurezza trimestrali:

Serie HUAWEI Mate: HUAWEI Mate 20 Pro

Serie HUAWEI P: HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 lite, HUAWEI P20 lite, HUAWEI P20 Pro

Tablet: HUAWEI MediaPad M6, HUAWEI MatePad T, HUAWEI MatePad T 10S, HUAWEI MatePad, HUAWEI MatePad T 10.

