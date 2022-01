Android 12 ha introdotto diverse novità come la nuova interfaccia grafica basata su Material You, ma anche un centro notifiche rinnovato che porta con sé anche un nuovo toggle. Si tratta di un toggle chiamato Internet, il quale raggruppa le impostazioni riguardanti sia il wi-fi che la connessione dati. Questa modifica richiede un passaggio in più per la gestione delle connessioni, e questo non è piaciuto a tanti utenti. A quanto pare anche Sony la pensa come loro infatti, con l’aggiornamento ad Android 12, la casa nipponica ha deciso di tenere i due toggle separati.

I toggle rimangono separati su Android 12, ma c’è un bug

Come notato da un Redditor, /uChiron_89, il quale ha aggiornato il suo Sony Xperia ad Android 12, questo ha ancora i toggle separati, a differenza di quanto fatto da Google con i suoi Pixel. Tuttavia come sottolineato dall’utente, a causa di un bug, questi toggle non sono accessibili out-of-the-box. Si dovrà quindi eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per abilitarli.

Se siete possessori di un Xperia 1 III o di un Xperia 5 III, per ora gli unici due dispositivi aggiornati, e non vedete gli interruttori separati, potete provare a ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Se invece non avete ancora aggiornato il vostro dispositivo, potete farlo tramite la voce presente nelle Impostazioni del dispositivo. L’aggiornamento, contrassegnato dalla build 61.1.A.1.149 porta, oltre a tutte le modifiche presentate da Google come Material You, dashboard per la privacy e widget aggiornati, le patch di sicurezza di Dicembre 2021.

Se invece siete possessori di un Pixel o avete installato una ROM basata su AOSP, e volete anche voi riavere il vecchio toggle, sappiate che è possibile riottenerlo anche in questo caso, con una semplice soluzione ADB. Se siete interessati potete seguire la guida descritta nel nostro articolo disponibile a questo link.

Siete in possesso di un device Sony aggiornato ad Android 12? Come vi trovate? Fatecelo sapere con un commento.

Potrebbe interessarti anche: Sony ha sviluppato un sensore che potrebbe rivoluzionare la fotografia mobile