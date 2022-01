Novità per il programma Vodafone Smart Change, che accoglie ulteriori smartphone Android e in alcuni casi supervaluta l’usato: scopriamo più nel dettaglio di che si tratta e i cambiamenti di questo mese.

Le novità Vodafone Smart Change tra smartphone Android e supervalutazioni

Avete mai sentito parlare di Vodafone Smart Change? Si tratta del programma dell’operatore che consente di acquistare un nuovo smartphone in negozio “trasformando” il vecchio in uno sconto. Se il vostro dispositivo attuale fa parte dei modelli valutati da Vodafone potete infatti portarlo in uno dei punti vendita e ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di uno nuovo.

Come funziona? Sul sito potete scoprire se il vostro modello rientra tra quelli aderenti al programma Trade-In di Vodafone e avere un’idea del valore (quello fornito è lo sconto massimo, e va dai 50 ai 700 euro). Vengono accettati anche smartphone usurati, ma devono essere funzionanti e completamente resettati (ovviamente). La valutazione viene effettuata in pochi minuti in negozio e non servono gli accessori, come caricabatterie e cavi.

Con il listino di gennaio 2022 l’operatore mantiene la supervalutazione degli smartphone ritirabili (in alcuni casi la aumenta) e accoglie le serie Huawei P30, Huawei P40 e Xiaomi Mi 11 5G. Lo sconto può essere sfruttato per acquistare tutti i dispositivi con finanziamento (FlexyPay), gli smartphone di fascia alta (come ad esempio i Samsung Galaxy S21, i pieghevoli Z Fold3 5G e Z Flip3 5G con Telefono No Problem) e tanti altri modelli (diversi Samsung Galaxy di fascia bassa, media e anche iPhone).

Per ulteriori informazioni potete consultare la sezione dedicata del sito Vodafone.