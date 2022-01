Grazie al lavoro del leaker Yogesh Brar spuntano indiscrezioni relative al brand OnePlus e al piano aziendale per la prima metà del 2022. Tra i prodotti che possiamo aspettarci nei primi sei mesi dell’anno ci sono il top di gamma dell’azienda, OnePlus 10 Pro, insieme a OnePlus Nord N20 e al rollout di Android 12 per il sistema operativo che prenderà il posto definitivo di ColorOS e OxygenOS.

In continuation to yesterday's tweet, here a timeline on upcoming OnePlus products Feb – Nord CE 2 (India)

Nord N20 (Europe) March – OnePlus 10 Pro (Global) April – Android 12 rollout with Unified OS. New smart TVs, neckband (ANC), new buds are inbetween the above products. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 18, 2022

Presentato lo scorso 11 gennaio 2022, OnePlus 10 Pro è già disponibile sul mercato cinese: qui trovate tutti i segreti del nuovo flagship di casa OnePlus nel primo video teardown del dispositivo. Uno dei maggiori cambiamenti riguarda l’interfaccia utente, che abbandona la OxygenOS per arrivare sul mercato con a bordo la ColorOS 12.1. Si tratta di un sistema operativo sviluppato inizialmente per i prodotti della famiglia di device OPPO che verrà eventualmente “unificato” nel corso della prima metà di quest’anno.

Questo, ovviamente, secondo le parole del leaker Yogesh Brar, che su Twitter risponde all’handle @heyitsyogesh. Trattandosi di indiscrezioni, consigliamo sempre di non prendere queste date come certe, pur risultando utili per capire i piani di OnePlus per la prima metà del 2022. Secondo la timeline presentata, il primo device di OnePlus disponibile in Europa dovrebbe essere Nord N20, di cui già conosciamo per sommi capi caratteristiche tecniche e design. Si tratta del successore del OnePlus Nord N10 che ha portato il brand ad essere uno dei prodotti best-seller al lancio. L’azienda cinese quindi proverà a bissare il successo del predecessore, nonostante il lancio tardivo possa scontrarsi con top di gamma attesissimi, tra cui Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dopo il Nord N20 è la volta di OnePlus 10 Pro, con un lancio globale previsto per marzo di quest’anno, uno dei primi smartphone ad essere equipaggiati con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca. Ad aprile invece si preannuncia il rollout per diversi dispositivi del sistema operativo unificato frutto della fusione di OxygenOS e ColorOS. Le sorprese però non terminano qui, in quanto ci sarebbero altri gadget tech che l’azienda ha in serbo per gli appassionati del brand, tra cui cuffie ANC, smart TV e speaker indossabili. Noi vi terremo aggiornati su tutte le novità OnePlus, ma ora diteci: qual è il prodotto che attendete di più nei prossimi mesi? Fateci sapere nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti: OnePlus 10 Pro: primo video hands-on e nuovi dettagli sulle fotocamere