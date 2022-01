Il nuovo OnePlus 10 Pro è stato svelato in via ufficiale soltanto poche ore fa dopo i diversi teaser rilasciati nei giorni scorsi. In attesa di scoprire quanto tempo dovremo aspettare per registrare il debutto in Europa del nuovo smartphone, è già disponibile un primo teardown dettagliato del nuovo OnePlus 10 Pro. A realizzarlo è stato il canale YouTube Checkout Tech che è riuscito ad entrare in possesso di un esemplare del nuovo smartphone di casa OnePlus per avviare subito una dettagliata analisi dell’interno del dispositivo. Vediamo i dettagli:

Il primo teardown del nuovo OnePlus 10 Pro è già disponibile

Sotto la scocca, il nuovo OnePlus 10 Pro non nasconde particolari sorprese o soluzioni ingegneristiche inedite per quanto riguarda l’assemblaggio. Il teardown (attenzione, il video è in cinese e non è possibile attivare i sottotitoli automatici) ci mostra subito cosa si nasconde sotto la back cover, caratterizzata dalla presenza del vistoso modulo delle fotocamere posteriori e da una finitura zigrinata del resto della scocca. Al di sotto della back cover troviamo i tre sensori fotografici, la batteria e tutto il necessario per la ricarica wireless.

A partire dal 4° minuto, il video va ad analizzare alcuni componenti chiave della scheda tecnica del nuovo OnePlus 10 Pro. A tenere sotto controllo le temperature del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 interviene una soluzione abbastanza tradizionale, con della pasta termica applicata nella zona in cui è necessario massimizzare lo smaltimento del calore. OnePlus ha scelto di non realizzare sistemi più elaborati per garantire una migliore gestione delle temperature a pieno carico.

I primi test dello smartphone ci diranno se questa è stata una scelta corretta o meno. Da notare anche la presenza della RAM LPDDR5 e della memoria d’archiviazione UFS 3.1. L’autore del video arriva a smontare quasi completamente il nuovo OnePlus 10 Pro, mostrandoci nel dettaglio tutti i componenti. Da notare che vengono anche eseguiti una serie di test preliminari sulle performance dello smartphone. In attesa di nuovi video, magari in inglese, vi lasciamo qui di seguito questo primo teardown dello smartphone di OnePlus:

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 10 Pro non arriverà subito in Europa. Lo smartphone, inizialmente, sarà commercializzato in Cina ed è atteso al debutto europeo soltanto in un secondo momento, probabilmente entro la fine del primo trimestre del 2022. Sul mercato cinese, il nuovo smartphone di OnePlus sarà in vendita a partire dall’equivalente di 650 euro. L’arrivo in Europa comporterà, invece, un inevitabile rincaro del prezzo di listino che potrebbe avvicinare quota 1.000 euro.

La scheda tecnica dello smartphone comprende il già citato Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. Il display presenta un pannello AMOLED LTPO 2.0 da 6,7″ Quad HD+ con refresh rate da 120 Hz. A completare le specifiche c’è una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 80 W, ed una tripla fotocamera posteriore, sviluppata in partnership con Hasselblad, con sensore principale da 48 Megapixel.