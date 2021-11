Se i leak sul design di OnePlus 10 Pro non vi sono ancora bastati, in queste ore un leak svela le specifiche e il design di OnePlus Nord N20 5G, l’atteso smartphone di fascia media del colosso cinese.

Ecco le specifiche leak di OnePlus Nord N20 5G

Il design dello smartphone di fascia media di OnePlus è un importante passo in avanti rispetto la vecchia generazione, anche se un po’ troppo ispirato a quello di iPhone 13: è possibile notare angoli squadrati e leggermente tondeggianti che gli conferiscono un aspetto da device di alto livello. Frontalmente è atteso con un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ e sensore di impronte integrato – non viene fatta menzione della frequenza di aggiornamento -, processore Qualcomm Snapdragon 695 e una fotocamera tripla sul retro. Da questo punto di vista è probabile la presenza di un sensore principale da 48 MP accompagnato da altri due sensori entrambi da 2 MP rispettivamente per scatti monocromatici e di profondità; frontalmente, invece, la fotocamera punch hole dovrebbe montare un sensore da 16 MP.

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker le dimensioni di OnePlus Nord N20 5G sarebbero pari a 159.8 x 73.1 x 7.7 mm, ma purtroppo non sappiamo a quanto potrebbe aggirarsi il peso del device.

Specifiche rumor

Display AMOLED Full HD+ da 6.43 pollici a risoluzione 1080 x 2400 pixel con sensore di impronte integrato;

processore Qualcomm Snapdragon 695;

6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, sensore monocromatico da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP;

dimensioni: 159.8 x 73.1 x 7.7 mm;

supporto dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C e jack audio da 3.5 mm.

Sebbene OnLeaks sia abbastanza certo che il nome finale dello smartphone sarà OnePlus Nord N20 5G, anticipa che la compagnia potrebbe virare verso un’altra nomenclatura: OnePlus Nord CE2 5G. Vi terremo informati su eventuali novità non appena saranno disponibili.

