A poche ore dalla presentazione ufficiale, in programma domani 11 gennaio, il nuovo OnePlus 10 Pro torna a mostrarsi in rete. Lo smartphone, già ufficializzato da OnePlus con un primo set di render, è ancora protagonista delle news in vista del debutto in pubblico in cui l’azienda andrà anche a specifiche, prezzo e data di uscita sui vari mercati internazionali. In particolare, segnaliamo l’arrivo di un primo video hands-on e di nuove conferme sulle fotocamere dello smartphone. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti dedicati al nuovo OnePlus 10 Pro in vista del debutto ufficiale.

OnePlus 10 Pro: in azione nel primo video hands-on (non ufficiale)

Ci siamo. È davvero tutto pronto per il debutto ufficiale del nuovo OnePlus 10 Pro. Lo smartphone, quasi pronto per l’avvio delle vendite in Cina (per l’Europa bisognerà attendere ancora qualche settimana), è protagonista di un nuovo leak a poche ore dalla presentazione ufficiale in programma domani. L’account Instagram, the.oneplus.hub, ha, infatti, diffuso un breve video hands-on che ci mostra, per la prima volta, il nuovo smartphone di OnePlus dal vivo. Tale video è l’occasione giusta per valutare appieno il design dello smartphone e, in particolare, il modulo delle fotocamere posteriori.

Anche dal vivo, quindi, viene confermato il netto contrasto tra il modulo delle fotocamere, che porta su uno dei lati la “firma” del brand Hasselblad. Si tratta di una soluzione che, in positivo o in negativo, farà di certo discutere. Da notare, inoltre, che lo stesso account ha diffuso anche alcune foto dello smartphone mettendo a confronto le due colorazioni previste, la Emerald Forest e la Volcanic Black (protagonista anche del video hands-on).

In arrivo anche in versione bianca

Il nuovo OnePlus 10 Pro dovrebbe presentare ancora qualche sorpresa, nonostante i numerosi leak ed anche l’arrivo delle prime immagini ufficiali dello smartphone. Oltre alle varianti Emerald Forest e Volcanic Black, infatti, lo smartphone potrebbe arrivare anche in una terza variante cromatica. Si tratta della versione White. Tale versione potrebbe arrivare sul mercato con un nome differente (con un aggettivo in grado di specificare la tipologia di bianco. Questa versione potrebbe essere un’esclusiva di alcuni mercati e/o potrebbe essere svelata da OnePlus in un secondo momento.

Le ultime sulle specifiche tecniche

In merito al nuovo OnePlus 10 Pro si è detto tanto ma i punti da chiarire, in particolare per il comparto tecnico, restano. In attesa della presentazione ufficiale, in queste ore sono arrivati nuovi dettagli relativi alle specifiche tecniche del comparto fotografico del nuovo smartphone. Già da diverse settimane, è noto che il nuovo smartphone di OnePlus arriverà sul mercato con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e teleobiettivo da 8 Megapixel.

I dettagli precisi in merito a questi sensori non sono ancora noti. Oggi, però, l’insider Yogesh Brar ha svelato quelli che dovrebbero essere i sensori montati dal nuovo top di gamma di OnePlus. Lo smartphone dovrebbe poter contare su di un sensore principale Sony IMX789 da 48 Megapixel. Il sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel, invece, sarà un Samsung S5KJN1SQO – JN1 ed avrà un campo di visuale di 150 gradi. Per il teleobiettivo verrà utilizzato un OmniVision OV08A10.

A completare le specifiche tecniche del nuovo smartphone di OnePlus troveremo un display OLED LTPO con risoluzione 2K e diagonale di 6.7 pollici. A gestire il funzionamento del device, inoltre, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo chipset top di gamma di casa Qualcomm, già pronto per sbarcare su vari flagship Android del primo trimestre dell’anno in corso. Il SoC sarà affiancato da 12 GB di LPDDR5 RAM e 128/256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1.

La scheda tecnica includerà anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 80 W con filo e da 50 W in modalità wireless. Il sistema operativo sarà Android 12. Dopo la presentazione ufficiale del prossimo 11 gennaio, il nuovo smartphone di OnePlus sarà in vendita immediatamente in Cina mentre per il debutto in Europa sarà necessario attendere, probabilmente, la fine del primo trimestre dell’anno.