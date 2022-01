Samsung Galaxy S21 FE è stato annunciato ufficialmente in Italia poco più di una settimana fa ed è in vendita dalla giornata ieri, intanto oggi ha iniziato a ricevere il primo aggiornamento software della sua finora brevissima carriera.

Samsung Galaxy S21 FE: le novità dell’aggiornamento

Uno smartphone Samsung che riceve un nuovo aggiornamento non fa quasi più notizia, visto che il produttore sudcoreano è ormai da tempo un esempio virtuoso nel panorama Android. In questo caso, però, parliamo di uno smartphone che proprio in queste ore sta arrivando tra le mani dei primi acquirenti, per questo motivo è utile scoprire subito quali novità si ritroveranno a breve sotto gli occhi.

Samsung Galaxy S21 FE è l’ultimo modello della serie Galaxy S21, nonché il primo smartphone del brand ad arrivare sul mercato con preinstallati Android 12 e la One UI 4 (del supporto software di cui sarà destinatario vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato). Per non fargli mancare nulla, adesso Samsung ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2022 (già illustrate nel dettaglio dal produttore).

Il rilascio ha preso le mosse dalla Thailandia, nelle prossime ore/giorni raggiungerà altri mercati – compresi quelli europei. Il file OTA introduce la versione firmware G990EXXU1BUL5 e non comprende altro che la SMR (Security Maintenance Release) di questo mese.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE

Allo stato attuale, il nuovo aggiornamento non risulta ancora disponibile per Samsung Galaxy S21 FE in Italia. In ogni caso, se siete possessori di questo smartphone, potete controllare manualmente tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

