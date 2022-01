Qual è il supporto pensato per Samsung Galaxy S21 FE? Quanti aggiornamenti software riceverà il nuovo smartphone del produttore e con quale frequenza? Proviamo a rispondere a queste domande con i dati finora in nostro possesso, in attesa di conoscere quelli ufficiali.

Aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE: ne avrà di più della serie Galaxy S21?

Sappiamo che Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra sono usciti con la promessa di almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, più almeno uno ulteriore di patch di sicurezza: lanciati con Android 11 a inizio 2021 e con Android 12 già ricevuto, gli smartphone dovrebbero dunque accogliere Android 13 e Android 14 (sempre se saranno questi i nomi scelti da Google).

Samsung Galaxy S21 FE fa parte della serie S21, ma è stato presentato giusto ieri con a bordo Android 12 e la One UI 4.0: di conseguenza dovrebbe ricevere Android 13 (2022), Android 14 (2023) e addirittura Android 15 (2024), con a disposizione un ulteriore (minimo) anno di patch di sicurezza. A meno che Samsung non introduca altri cambiamenti lo smartphone dovrebbe dunque avere un supporto software più “lungo” dei flagship (in termini meramente temporali, visto che stiamo comunque parlando di 3+1).

A livello di frequenza, Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe seguire il predecessore Galaxy S20 FE e ricevere ogni mese nuove patch di sicurezza (probabilmente ogni trimestre tra 2025 e 2026). Per i prossimi mesi ci aspettiamo l’arrivo della One UI 4.1, che dovrebbe debuttare a bordo dei Galaxy S22 con alcune funzionalità aggiuntive.

Ovviamente ritorneremo sull’argomento non appena Samsung fornirà i dettagli ufficiali. Sareste soddisfatti di un supporto software di questo tipo per Samsung Galaxy S21 FE? Vi ricordiamo che potete già acquistare lo smartphone presso vari rivenditori (addirittura già in sconto).

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy S21 FE