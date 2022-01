Giornata di grandi notizie, rectius indiscrezioni per Black Shark: dopo che qualche ora fa era rimbalzata la voce di una possibile acquisizione del brand da parte di Tencent, adesso emergono dettagli tecnici sulla serie Black Shark 5, che dovrebbe approdare sul mercato nel corso dell’anno.

Black Shark potrebbe passare a Tencent

Come sicuramente sapete già, allo stato attuale alle spalle di Black Shark c’è Xiaomi, che col 46,4% ne è l’azionista di maggioranza.

Tuttavia nelle scorse ore, in Cina, 36Kr e numerose altre fonti indipendenti hanno riportato la notizia di un possibile passaggio di mano: Tencent avrebbe interesse ad acquisire il brand e, successivamente, ad integrarlo all’interno del proprio Content Business Group. La mossa sarebbe dettata dalla volontà di Tencent di portare avanti un piano di ingresso nel Metaverse.

Per quanto la voce sia affascinante — prospetta, infatti, anche una significativa trasformazione del brand con conseguente impegno in altri ambiti, a partire dalla VR —, va detto che allo stato attuale non sono arrivate conferme o commenti sulla notizia da parte di Tencent.

Serie Black Shark 5 all’orizzonte

Guardando più al presente e al futuro prossimo, altri leaker segnalano lavori in corso sulla nuova generazione di smartphone dedicati al gaming: la serie Black Shark 5.

In particolare, secondo il solito Digital Chat Station, gli smartphone in arrivo sul mercato sarebbero due e sarebbero identificati dai nomi in codice Katyusha e Patriot. L’esistenza del primo, avente model number KTUS-A0, viene confermata dal già avvenuto approdo della documentazione necessaria al MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) della Cina.

Il leaker si spinge oltre rivelando che la serie porterà numerosi e significativi upgrade tecnici rispetto ai modelli della precedente generazione — quei Black Shark 4S e 4S Pro annunciati lo scorso mese di ottobre —, con particolare riferimento a chipset, batteria e versione del sistema operativo. Infatti, a Black Shark 5 vengono attribuiti nell’ordine: la nuovissima Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 watt e la JOYUI con base Android 12 out of the box.

Come detto, la serie dovrebbe comprendere anche un secondo modello che — a quanto pare — potrà contare su numeri ancora più importanti. Secondo un altro noto leaker, infatti, le caratteristiche tecniche chiave di Black Shark 5 Pro saranno: display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 144 Hz e risoluzione 2K, Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 watt.

Insomma, i prossimi gamingphone di Black Shark dovrebbero mettere sul piatto specifiche tecniche ancora più spinte di quelle dei recentemente presentati Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

In copertina Black Shark 4S Pro