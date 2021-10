Quest’oggi Black Shark annuncia i nuovi smartphone da gaming Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro, e anche il suo primo modello di cuffie true wireless: Black Shark True Wireless Bluetooth.

Caratteristiche Black Shark 4S e 4S Pro

La serie Black Shark 4S può contare su un design premium con cornici estremamente ottimizzate lungo tutti i lati – superiormente la capsula auricolare è integrata nella sottolinea lingua di telaio. Il display è per entrambi i modelli di tipo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz, HDR10+, luminosità massima di 1300 nits, sensore di impronte integrato e tecnologia MEMC.

L’aspetto videoludico vede l’introduzione di due grilletti con particolari accorgimenti pensati per garantire il massimo dell’ergonomia e alti livelli di esperienza utente in ogni situazione di gioco. La compagnia ha investito molto tempo nella realizzazione di un sistema di raffreddamento in grado di reggere la sfida di tante ore di gioco consecutive: a tal proposito all’interno di Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro trovano posto ben 11 sensori termici che si occupano di registrare i valori della temperatura in ogni punto del telefono.

Dal punto di vista hardware troviamo due processori differenti – Qualcomm Snapdragon 870 per Black Shark 4S e Qualcomm Snapdragon 888+ 5G per Black Shark 4S Pro -, due tagli di RAM e spazio di archiviazione e anche due sensori fotografici differenti. Non cambia nulla dal punto di vista della connettività e la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida a 120 W. La compagnia ha anche svelato una particolare versione a serie limitata Gundam Limited Edition.

Scheda tecnica

Display da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel in 20:9 con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, HDR10+, tecnologia MEMC, sensore di impronte integrato e luminosità massima di 1300 nits;

processore Qualcomm Snapdragon 870 per Black Shark 4S | processore Qualcomm Snapdragon 888+ per Black Shark 4S Pro;

8/12 GB di memoria RAM LPDDR5 con 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 per Black Shark 4S | 12/16 GB di memoria RAM LPDDR5 con 256/512 GB di memoria interna per Black Shark 4S Pro;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP (Black Shark 4S) o 64 MP (Black Shark 4S Pro) con apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2.45;

jack audio da 3.5 mm, supporto Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS+BeiDou, NFC e porta USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W;

dimensioni: 163.69×76.21x 9.9 mm;

peso: 210 grammi (Black Shark 4S) | 220 grammi (Black Shark 4S Pro);

Android 11 con la personalizzazione JoyUI 12.8.

Caratteristiche Black Shark True Wireless Bluetooth

Venendo alle cuffie Black Shark True Wireless Bluetooth, si tratta del primo modello di cuffie true wireless finora lanciato dalla compagnia cinese. L’aspetto chiave del dispositivo wearable è evidentemente legato al ramo gaming: le cuffie, infatti, integrano driver da 14.2 mm per riprodurre un suono preciso e limpido durante il gioco e sono in grado di garantire una latenza massima pari a 85 ms che scende fino a 30 ms se abbinate ai nuovi smartphone.

È presente un modulo Bluetooth 5.2, tecnologia ENC per la riduzione del rumore, 6 ore di autonomia (fino a 28 sfruttando il case di ricarica) e molto altro. Anche in questo caso l’azienda ha realizzato la particolare versione Gundam Limited Edition con Bandai Namco.

Prezzo e disponibilità

Black Shark 4S è disponibile nelle colorazioni Black e Foggy ai seguenti prezzi:

8+12 GB a 2699 yuan, circa 360 euro;

12+128 GB a 2999 yuan, circa 400 euro;

12+256 GB a 3299 yuan, circa 440 euro;

Gundam Limited Edition (12+256 GB) a 3499 yuan, circa 470 euro.

Black Shark 4S Pro è disponibile nelle colorazioni Galaxy Black e Sky White ai seguenti prezzi:

12+256 GB a 4799 yuan, circa 645 euro;

16+512 GB a 5499 yuan, circa 740 euro.

Entrambi gli smartphone saranno disponibili all’acquisto in Cina a partire dal 15 ottobre. Non ci sono informazioni circa la disponibilità sul mercato o il prezzo delle cuffie true wireless.