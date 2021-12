Come spesso accade nei primi mesi di vita di un nuovo smartphone anche Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono accompagnati da una serie di problemi, più o meno importanti, che hanno creato qualche problema agli utenti che li hanno acquistati. Se alcuni sono stati risolti con il feature drop del mese di dicembre (che però ha introdotto nuovi bug), altri sono ancora presenti e per la loro risoluzione bisognerà attendere ancora.

Blocchi al touchscreen? Ecco la soluzione

Tra i problemi più fastidiosi sembra esserci quello del blocco del touchscreen, che in alcuni casi perde completamente la sensibilità per un paio di secondi, ignorando qualsiasi tocco dell’utente. In attesa che Google rilasci un fix per risolvere il bug, un utente ha postato su Reddit una soluzione che mette temporaneamente una pezza, anche se in modo decisamente particolare.

L’utente micku7zu ha scoperto che il freeze si verifica quando viene attivato un servizio di accessibilità che richiede il permesso canPerformGesture, un servizio di accessibilità che permette di simulare tocchi sullo schermo al posto dell’utente. Il bug si manifesta non appena la batteria scende dell’1%, andando a inibire per un paio di secondi qualsiasi tocco.

Nel caso il problema si verificasse sul vostro Pixel 6 la soluzione sembra essere quella di disabilitare qualsiasi servizio di accessibilità, nessuno escluso. Questo significa disabilitare anche servizi predefiniti come Voice Access, con tutti i problemi derivanti dalla loro disattivazione, soprattutto nel caso dovessero essere di particolare importanza per l’utente.

Se questa non è una strada percorribile non vi resta che segnalare il problema mettendo una stella su questo thread per indicare a Google che anche il vostro dispositivo è affetto dal problema. La compagnia americana ha già riconosciuto il problema ma afferma di avere problemi a riprodurlo in maniera costante, anche se il Reddit che ha segnalato la possibile soluzione spiega anche come farlo emergere.

Non ci resta che attendere una soluzione da parte di Google che con ogni probabilità sarà rilasciata insieme alle patch di sicurezza nel corso dei prossimi mesi.

