Uno dei principali punti di forza della serie Google Pixel è che nonostante gli smartphone non abbiano sempre un hardware al top, l’esperienza software è unica grazie a tante funzioni esclusive che non sono disponibili su nessun altro telefono Android. Tra le tecnologie più interessanti troviamo indubbiamente Call Screen e Hold for Me.

Google disattiva alcune funzioni sui Pixel 6

Mentre la prima funzione è disponibile in numerosi Paesi, Italia inclusa, la seconda è relativamente nuova tanto da essere disponibile solamente negli USA. Call Screen si occupa di rispondere al posto dell’utente trascrivendo il messaggio, molto comodo per capire se l’interlocutore è un call center e rifiutare la chiamata in automatico, mentre la seconda è comoda per non rimanere al telefono quando il destinatario ha messo l’utente in attesa.

Con un annuncio sul proprio sito di assistenza Google ha comunicato che i le due tecnologie sono temporaneamente disabilitate sui Google Pixel 6 in seguito a un bug introdotto con il Feature Drop del mese di dicembre. Continuano quindi le difficoltà di adattamento del software ai nuovi flagship, forse a causa della presenza del nuovo chipset Tensor che a quanto pare si rivela ostico da domare.

Sono dunque coinvolti tutti i dispositivi dotati di una build di Android 12 la cui sigla inizia con SQ1D, che contraddistingue il più recente degli aggiornamenti rilasciati. Per verificare il numero della vostra build dovete semplicemente entrare nelle Impostazioni, scorrere fino alla sezione Informazioni sul Telefono e toccare “Versione di Android”. In fondo alla pagina comparirà il numero della build.

Se dunque avete notato la scomparsa della funzione Call Screen non preoccupatevi, non è un problema del vostro smartphone quanto piuttosto un intervento di Google, che sta lavorando alla soluzione del problema. Google promette di rilasciare a breve ulteriori dettagli e per ricevere notizie in modo tempestivo potete sottoscrivere il post, così da ricevere le notifiche, o seguirci per rimanere aggiornati sull’evoluzione della vicenda.

