L’aggiornamento ad Android 12 sta finalmente iniziando ad arrivare su un buon numero di smartphone Android. Dopo i diversi dispositivi Samsung che hanno ricevuto l’ultima release del robottino, è il turno in queste ore anche di ASUS ZenFone 8 Flip, OPPO Reno5 5G, OPPO Reno5 Pro 5G, OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 8 Flip

ASUS ZenFone 8 Flip segue a distanza di qualche giorno il fratello ZenFone 8 e inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 in versione stabile. Si tratta del firmware 31.1004.0404.61, in distribuzione per il modello ZS672KS con versione WW-30.13.35.8. Le novità sono ovviamente tantissime e seguendo il changelog comprendono:

rinnovate alcune app come Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Sound recorder, Impostazioni e così via

modificati pannelli dei quick settings, delle notifiche e del volume per adattarli al design di Android 12

aggiunti privacy dashboad, indicatori per l’uso di fotocamera e microfono, localizzazione approssimativa

rimpiazzato ASUS Safeguard con Android 12 Emergency SOS

introdotta nuova pagina dei widget nel launcher, modificata la posizione dell’opzione screenshot e rimosse le icone delle app hotseat nella pagina Overview

rimossa l’opzione per il layout dei quick settings nelle impostazioni del display

rimosse le chiamate SIP, non supportate nativamente da Android 12

I prossimi smartphone di ASUS che riceveranno Android 12 dovrebbero essere ROG Phone 5, ROG Phone 5s, ROG Phone 3 e ZenFone 7, presumibilmente entro i primi mesi del 2022.

Novità aggiornamento OPPO Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno6 5G e Reno6 Pro 5G

La ColorOS 12 basata su Android 12 arriva in questi giorni in versione stabile su OPPO Reno5 5G, OPPO Reno5 Pro 5G, OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G. La segnalazione arriva direttamente dalla OPPO Community ufficiale (sbarcata anche in Italia da poche settimane) e sembra riguardare per ora solo alcuni Paesi come Indonesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, India, Vietnam e Pakistan.

La distribuzione dovrebbe raggiungere il nostro Paese al massimo nel giro di qualche settimana. OPPO consiglia di eseguire un backup dei dati importanti prima di procedere con l’update, in modo da evitare qualsiasi eventuale grattacapo, e avvisa che alcune app di terze parti potrebbero non essere ancora compatibili.

Come aggiornare ASUS ZenFone 8 Flip, OPPO Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno6 5G e Reno6 Pro 5G

Per aggiornare ASUS ZenFone 8 Flip è possibile recarsi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamento“. Percorso simile per aggiornare OPPO Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno6 5G e Reno6 Pro 5G: basta recarsi in “Impostazioni > Aggiornamento software“. Potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vedere i suddetti update in Italia.

Potrebbe interessarti: Abbiamo installato e provato la prima versione di Android 12L Beta, le novità