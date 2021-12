Alla fine di ottobre ASUS ha rivelato il suo programma di aggiornamento stabile per Android 12 riservato ai suoi dispositivi idonei. Oggi il primo smartphone ASUS incluso nell’elenco di idoneità ha iniziato a ricevere l’ultima versione stabile di Android come previsto.

ASUS lancia l’aggiornamento stabile di Android 12 per ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 è stato lanciato quest’anno con Android 11 e oggi è diventato il primo smartphone del produttore a ricevere l’ aggiornamento stabile di Android 12.

Nonostante questo aggiornamento sia stato rilasciato a dicembre, include le patch di sicurezza di novembre 2021, quindi è possibile che nei prossimi giorni ASUS rilascerà un nuovo update con le patch di sicurezza aggiornate.

Seguendo il registro delle modifiche, il nuovo aggiornamento di sistema per ASUS ZenFone 8 introduce quasi tutte le funzionalità di Android 12, oltre ad alcune funzionalità specifiche dell’interfaccia personalizzata ZenUI.

Secondo XDA l’ultimo aggiornamento di sistema per ASUS ZenFone 8 è identificato dal numero di build 31.1004.0404.55 e viene rilasciato per alcuni utenti selezionati come parte dell’implementazione in batch, pertanto impiegherà un certo tempo per raggiungere tutti gli utenti.

Non ultimo, anche ASUS ZenFone 8 Flip riceverà l’aggiornamento stabile di Android 12 questo mese che dovrebbe diventare disponibile nei prossimi giorni.

