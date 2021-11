OPPO, dopo il suo arrivo in Italia nel 2018, ha da poco festeggiato un traguardo molto importante: più di 2 milioni di smartphone venduti nel nostro Paese. Quest’oggi scopriamo che l’espansione del brand continua anche attraverso la presentazione di OPPO Store e della OPPO Community.

Ecco lo store di OPPO, già ricco di offerte

Si tratta di due traguardi molto importanti dell’azienda, segno dell’impegno che si è assunto con gli utenti italiani che così potranno sempre disporre di uno store ufficiale nel nostro Paese, con consegna diretta a casa. “Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia OPPO Store e OPPO Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l’esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano – sottolinea Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. Per celebrare l’arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema.”

Per festeggiare il raggiungimento di questo risultato, da oggi e fino al 28 novembre, sarà possibile sfruttare sconti fino al 50% sullo store dell’azienda su tanti prodotti OPPO. Ad esempio:

OPPO Reno6 Pro è disponibile a 729,99 euro anziché 799,99 euro;

anziché 799,99 euro; OPPO Reno6 è disponibile a 429,99 euro anziché 499,99 euro;

anziché 499,99 euro; OPPO Find X3 Pro è disponibile a 849,99 euro anziché 1149,99 euro;

anziché 1149,99 euro; OPPO Find X3 Neo è disponibile a 529,99 euro anziché 799,99 euro;

anziché 799,99 euro; OPPO Find X3 Lite è disponibile al prezzo di 299,99 euro ;

; OPPO Watch è disponibile al prezzo di 199,99 euro anziché 299,99 euro;

anziché 299,99 euro; OPPO Enco X è disponibile al prezzo di 99,99 euro anziché 179,99 euro.

La community OPPO è il punto d’incontro con gli altri utenti

La Community OPPO viene intesa come un punto d’incontro virtuale per scoprire tutte le novità dell’azienda, chiedere consigli e avere accesso a promozioni esclusive. Nelle prossime settimane arriverà anche un’applicazione apposita per Android con un design accattivante e una grafica user friendly.

Tutti i vantaggi offerti dagli OPPO Points

A ogni euro speso per l’acquisto un prodotto su OPPO Store corrisponde 1 OPPO Point, mentre su OPPO Community ogni azione (inviare commenti, fare il check-in giornaliero, eccetera) permette di accumulare Ollie Badge. Tramite gli OPPO Points sarà possibile accedere a sconti esclusivi per lo Store di OPPO, mentre con i punti si potranno ritirare gadget e tanti altri prodotti nei punti vendita dei partner.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria