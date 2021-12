Telegram al lavoro per introdurre le reazioni ai messaggi

Le reazioni sono un modo rapido e comodo per esprimere la propria posizione su un contenuto, sia esso un post sui social o un messaggio in una chat, e anche Telegram sta lavorando per implementarle.

Telegram: spuntano le reazioni ai messaggi

Telegram è una sorta di piccolo mondo a sé stante e probabilmente è già adesso il servizio di messaggistica istantanea più ricco di funzioni (giusto pochi giorni fa vi abbiamo parlato di una piccola nuova aggiunta contro gli spoiler).

La novità appena emersa non è esattamente rivoluzionaria, ma incontrerà l’apprezzamento di tanti utenti: Telegram sta lavorando per introdurre le reazioni ai messaggi. Già viste su social network come Facebook, su servizi di chat come Messenger e più di recente su app di instant messaging come WhatsApp, le reaction sono state avvistate in una registrazione dello schermo avente ad oggetto la versione beta di Telegram per iOS.

Il video seguente è stato condiviso su Reddit e mostra la possibilità di scegliere la propria reazione tra una selezione predefinita di 11 emoji (con animazione dedicata), tra cui pollice in su, pollice verso, cuore, risate, pianto e quant’altro. Le reazioni si preannunciano come una funzione molto utile e sfruttabile nei canali e nei gruppi di Telegram, dove è possibile vedere gli autori di ciascuna reazione e, soprattutto, gli amministratori possono decidere eventualmente di disattivarle del tutto o di renderne usabili soltanto alcune.

Come aggiornare Telegram per Android

Come spiegato nel paragrafo precedente, in questo momento le reazioni ai messaggi sono state scovate solo nella beta di Telegram per iOS, ancora niente da fare per la controparte Android. In attesa che la novità spunti anche nell’app per il robottino, potete scaricarne la versione più recente dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.