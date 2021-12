Telegram è uno dei migliori servizi di messaggistica in circolazione grazie alle sue molteplici funzionalità. Sembra che gli sviluppatori della piattaforma stiano cercando di aggiungere un’altra caratteristica intrigante che nessuno dei concorrenti supporta.

Un post nel subreddit di Telegram rivela che Telegram potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità che permette di nascondere un testo potenzialmente a rischio di spoiler.

Nell’animazione seguente si può vedere che l’opzione è nascosta nel menu di stile accessibile tramite pressione prolungata quando si seleziona il testo. Utilizzando questa funzionalità il messaggio inviato viene sostituito con un motivo grafico sfocato e il testo originale viene visualizzato solo quando lo si tocca.

So, @telegram is working on a 'Spoiler' feature for the next release.

It's a nice feature, but stop it with the useless animations already… pic.twitter.com/WLYfWTkaXF

— Dylan Roussel (@evowizz) December 19, 2021