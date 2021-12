Xiaomi ha deciso di prendere parte alla stagione dei regali con le nuove offerte “Aspettando Natale 2021“, attive sullo store online ufficiale fino al 19 dicembre e attualmente comprensive degli “Sconti d’apertura“.

Bonus con login quotidiani e altro

Ufficialmente partita in data 11 dicembre, l’iniziativa di Xiaomi è al solito molto articolata.

Innanzitutto, dal 13 al 19 dicembre viene riconosciuto un bonus quotidiano in caso di login (quello del 13/12 consisteva in 200 Mi Point per riscattare 5 euro di sconto, quello del 14/12 in 5 euro di coupon sconto sulla categoria smart band).

Ogni bonus quotidiano vale una stella, raccogliendo 5 stelle viene sbloccato un coupon da 30 euro applicabile ad una spesa minima di 500 euro (Xiaomi 11T Pro è escluso).

Rimane, inoltre, la possibilità di invitare amici per ottenere coupon da 10 euro (è possibile arrivare ad un massimo di 50 euro invitandone altri). Questo senza dimenticare il classico sistema di raccolta dei Mi Point (che su alcuni prodotti sono doppi).

Come sempre, i nuovi clienti che effettuino ordini tramite l’app Mi Store hanno diritto ad uno sconto extra di 5 euro. Infine, su alcuni prodotti appositamente indicati, è possibile pagare in 12/24 mesi a tasso zero tramite Findomestic.

Offerte Flash Sale

Il secondo punto è rappresentato dalle offerte Flash Sale, attive su alcuni prodotti selezionati soltanto per i periodi di tempo previamente indicati.

In particolare, nel periodo 13/12 – 14/12, è possibile acquistare:

Nel periodo 14/12 – 15/12, ci sarà:

Nel periodo 15/12 – 16/12 saranno disponibili:

Dalle ore 18 del 16/12 alle ore 18 del 18/12, invece, sarà possibile acquistare Xiaomi Pad 5 6 GB + 128 GB a 299,90 euro (ecco la nostra recensione).

Offerte Xiaomi: Nuovi arrivi

Passando alla categoria Nuovi arrivi, queste offerte saranno disponibili a partire dalle ore 0.00 del 16 dicembre alle ore 23.59 dello stesso giorno. L’unico prodotto inserito in questa categoria è la nuova smartband Redmi Watch 2 Lite, acquistabile al prezzo scontato di 59,99 euro.

Offerte speciali Xiaomi e Redmi

Arriviamo ora alla categoria più interessante: le Offerte speciali riguardanti gli smartphone a marchio Xiaomi e Redmi, con annesso speciale Spider-Man: No way home (fino al 24% di sconto, valido fino al 31 dicembre).

Ecco le offerte disponibili:

Offerte Xiaomi Speciale Smart Life

Infine, non poteva mancare un focus sull’ecosistema di Xiaomi, qui attraverso le offerte della sezione Speciale Smart Life. Eccole:

Per tutte le offerte e per creare pacchetti personalizzati di due prodotti, visitate questo link.

