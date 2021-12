La MIUI 13 non è mai stata così vicina: le informazioni ufficiali di giornata raccontano di una Xiaomi pronta a dire basta a nuove build della MIUI 12.5 beta in preparazione del nuovo major update della MIUI.

Nelle note di rilascio della più recente release beta il produttore cinese parla molto vagamente di “adjustment of the software system architecture“, tuttavia, mettendo insieme i pezzi del puzzle, non è assurdo dedurne la volontà di Xiaomi di dedicare tutte le proprie energie alla nuova MIUI 13 e al relativo programma beta.

D’altronde di recente abbiamo visto come il MIUI Launcher abbia iniziato a prepararsi alla nuova release, il cambio di logo della MIUI 12.5 e la possibile data di lancio proprio della MIUI 13, senza dimenticare le tante indiscrezioni riguardanti la nuova serie di punta Xiaomi 12.

Insomma, l’avventura della MIUI 12.5 sta per volgere al termine: dopo la versione 21.12 non ci saranno ulteriori build MIUI Closed beta. La durata di tale processo e della transizione alla MIUI 13 è difficile da prevedere, per la MIUI 12 ci erano voluti circa due mesi. In questo caso però la situazione sembra diversa, visto che i lavori sulla versione stabile della MIUI 13 vanno avanti già da un po’.

Qui di seguito trovate l’interessante changelog della MIUI 12.5 beta 21.12.8:

Due to the adjustment of the software system architecture, the MIUI development version will be suspended for a period of time starting from 12.13, always believe that beautiful things are about to happen.

Due to the major version upgrade of Android, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note11 Pro, Redmi Note11 Pro+ will be temporarily suspended from December 13, 2021.

Due to the major version upgrade of Android, Redmi Note10 will suspend the release of the internal test from November 29, 2021 (Translated from Chinese).

Update log Game service Fix known issues and optimize user experience



Come si evince dal changelog riportato, non solo la MIUI Beta verrà messa in pausa in vista dell’importante aggiornamento, ma dal 13 dicembre verrà anche temporaneamente sospeso il rilascio degli update ad Android 12 per i modelli Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, Redmi Note 9 Pro 5G (Xiaomi Mi 10T Lite), Redmi Note 11 Pro. Le note di rilascio non indicano la data di ripresa del roll out.

