Da qualche anno a questa parte i più importanti costruttori di smartphone hanno iniziato ad introdurre batterie sempre più capienti (dai 4000 mAh in su) per tenere a bada componenti hardware sempre più potenti ed energivori, a partire dai moduli per la connettività 5G. Se da una parte batterie più capienti garantiscono una maggiore autonomia, dall’altra il tempo di ricarica potrebbe non essere così conveniente; per tale ragione, Xiaomi, da qualche anno a questa parte, ha sviluppato tecnologie di ricarica rapida molto interessanti.

100% di ricarica in appena 8 minuti

In queste ore il colosso cinese presenta la tecnologia HyperCharge da 200 W (su cavo), ad oggi l’unica tecnologia al mondo in grado di ricaricare al 100% una batteria da 4000 mAh in appena 8 minuti. All’interno del video linkato in calce alla news, infatti, è possibile vedere come bastino appena 44 secondi per raggiungere il 10% di ricarica, 3 minuti per il 50% e meno di otto minuti per ottenere il 100% di ricarica.

L’azienda ha introdotto anche il sistema di ricarica wireless da 120 W, un bel passo in avanti rispetto a quella da 80 W dell’anno scorso; tramite essa, la stessa batteria da 4000 mAh può essere ricaricata al 100% in appena 15 minuti. L’azienda ha dimostrato la nuova tecnologia di ricarica rapida su uno Xiaomi Mi 10 Pro modificato, ma purtroppo non ha rilasciato informazioni su quando sarà implementata sul primo smartphone.