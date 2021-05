La fotocamera è un componente sempre più importante per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone, e Sharp AQUOS R6 potrebbe rappresentare la scelta ideale per molti.

Caratteristiche Sharp AQUOS R6

Il design dello smartphone Android è a tutti gli effetti quello tipico di un dispositivo di fascia alta, merito certamente delle cornici estremamente ottimizzate, leggermente curve sui lati lunghi e una fotocamera punch hole centrale da 12,6 MP.

L’aspetto più particolare dello smartphone, però, è senza ombra di dubbio il comparto fotografico posteriore con il sensore Leica Sumicron 7P da 1 pollice. Piuttosto ricca la componente hardware con il processore Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, connettività 5G e una batteria da 5000 mAh.

Il software, fortunatamente, è Android 11.

Scheda tecnica

Display Pro IGZO OLED da 6,6 pollici con risoluzione WUXGA+ da 1260 x 2730 pixel, display, 1-240Hz refresh rate, luminosità fino a 2000 nit, 10-bit, supporto HDR e Dolby Vision;

processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660;

12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1 con supporto microSD fino a 1 TB;

fotocamera posteriore da 20,2 MP con LED Flash, apertura f/1.9, sensore Leica Sumicron 7P;

fotocamera frontale da 12,6 MP con apertura f/2.3 e sensore ToF con autofocus;

sensore per le impronte digitali Qualcomm 3D Sonic Max;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC e USB Type-C;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida;

certificazione IPX5/IPX8/IP6X;

dimensioni: 162 x 74 x 9,5 mm;

peso: 207 grammi

Android 11.

Prezzo e disponibilità Sharp AQUOS R6

Lo smartphone Sharp AQUOS R6 sarà disponibile in Giappone a partire da metà giugno con l’operatore telefonico NTT Docomo e Softbank in bianco e nero. Ad oggi, purtroppo, non si hanno ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo di vendita.

