Se il programma beta delle versioni globali di MIUI è stato interrotto alcuni anni fa a causa dello scarso numero di feedback da parte degli utenti, la versione cinese di MIUI può ancora contare su una versione di sviluppo, con rilasci settimanali ricchi di novità e cambiamenti. In vista dell’imminente lancio di MIUI 13, che dovrebbe essere annunciata nel corso delle prossime settimane, Xiaomi ha introdotto diverse novità che con ogni probabilità vedremo proprio nella nuova interfaccia.

Addio a SOT e alcuni sfondi

Seguendo l’esempio di Google, che ha rimosso da Android 12 la possibilità di visualizzare le statistiche relative al tempo di schermo acceso, anche la nuova beta (21.12.4) di MIUI rimuove tale schermata. Diventa dunque necessario ricorrere a un’applicazione di terze parti per ottenere questa informazione, che a quanto pare non è ritenuta fondamentale.

Per il momento comunque la novità è limitata ai dispositivi per i quali è disponibile una MIUI basata su Android 12, quindi solo alcuni modelli in fase di test. Sparisce anche il Super Wallpaper Meteo, che era stato introdotto a gennaio di quest’anno. Lo sfondo viene rimosso anche dall’aggiornamento alla versione 3.0.1.0 dell’applicazione Meteo di MIUI.

Xiaomi segue sempre più da vicino Google quindi, riducendo il livello della personalizzazione, nell’ottica di accelerare sviluppo delle nuove versioni e di ridurre il numero di potenziali bug legati a soluzioni proprietarie che fanno ricorso ad API non documentate o diventate obsolete.

Novità in arrivo

Novità invece per l’app Fotocamera di MIUI, che consente ora di aggiungere un watermark nell’operazione di scansione di un documento. In questo modo diventa più facile proteggere documenti importanti dalle copie e non autorizzate e dalla diffusione senza controllo.

Il File Manager di MIUI permette inoltre di effettuare l’accesso diretto ai file memorizzati nel cloud di Xiaomi, grazie a una nuova scorciatoia che porta direttamente a MiDrive.

Per finire cambia il promemoria relativo alla batteria scarica, che passa dal 30% al 15%. Finora era necessario almeno il 30% della batteria residua per poter iniziare a installare un aggiornamento di sistema, ora invece è sufficiente che la batteria sia almeno al 15% (ovviamente sempre con il carica batterie collegato).

Come anticipato le novità sono disponibili solo nella beta della ROM cinese e arriveranno nelle ROM globali solo con MIUI 13, quindi nel corso del prossimo anno.