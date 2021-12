Lo sviluppo dell’interfaccia MIUI 13 di Xiaomi è attualmente in pieno svolgimento e diversi dispositivi hanno già testato la nuova versione internamente, inoltre sono già apparsi i primi segnali dell’aggiornamento sul canale beta cinese di MIUI 12.5.

L’ultimo indizio è stato individuato in un aggiornamento di MIUI Launcher Alpha che aggiunge una piccola ma importante animazione in preparazione per MIUI 13.

MIUI Launcher ottiene l’animazione di caricamento di MIUI 13

Quando le app vengono caricate, come ad esempio dopo un riavvio, ora verrà mostrata l’icona di caricamento per alcuni secondi per indicare che le app non sono ancora state caricate, impedendo di utilizzare il launcher fino a quando non sarà completamente pronto.

La nuova animazione è disponibile con MIUI Launcher Alpha v4.26.0.4048-11301642 che tuttavia potrebbe non funzionare su ROM globali poiché è destinato alle build beta cinesi MIUI 12.5, ma potrebbe comunque funzionare per gli utenti di Xiaomi.eu.

Oltre a quanto sopra, la build MIUI Launcher Alpha risolve una serie di bug e problemi delle precedenti versioni.

MIUI 13 introduce una serie di miglioramenti e modifiche all’interfaccia utente. Attualmente è noto che almeno 9 dispositivi hanno già ricevuto build di test interni, ovvero l’intera serie Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, MIX 4 e Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+.

Questi dispositivi riceveranno probabilmente MIUI 13 basata su Android 12 stabile, ma molti altri riceveranno MIUI 13 basata su Android 11. Secondo alcune voci di corridoio MIUI 13 verrebbe lanciata insieme allo smartphone Xiaomi 12 il 16 dicembre.

