OnePlus Game Space è un’applicazione proprietaria che funge da hub generale in cui non solo è possibile trovare raggruppati tutti i giochi scaricati sul proprio smartphone OnePlus, ma offre anche delle caratteristiche aggiuntive come ad esempio statistiche e resoconti vari.

Novità aggiornamento 2.5.0 OnePlus Game Space

L’arrivo di OxygenOS 11 ha visto un importante cambiamento a livello della UI di queste app che, a seguito di alcuni aggiornamenti, hanno iniziato ad abbracciare le novità di design dell’ultima versione di OxygenOS. L’aggiornamento 2.5.0 di OnePlus Game Space si muove proprio in questa direzione, abbandonando di fatto la UI vecchia e abbracciando le linee di OxygenOS 11.

Dall’avvio è possibile notare la migliore disposizione degli elementi a schermo, adesso più spostati verso il basso e così maggiormente raggiungibili anche con una mano, mentre la visualizzazione a carosello è stata invece rimpiazzata da una semplice lista.

L’unico elemento che sembra non essere stato interessato da cambiamenti è invece l’area delle statistiche.

Come aggiornare OnePlus Game Space

L'aggiornamento 2.5.0 per OnePlus Game Space è al momento in rollout su Play Store e potete scaricarlo cliccando il badge sottostante.