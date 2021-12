Nelle scorse ore è arrivato il lancio ufficiale del nuovo servizio TIM One Number, che permette di condividere lo stesso numero di telefono e la stessa offerta telefonica attiva sulla SIM TIM principale sulla eSIM attiva sullo smartwatch, nel caso di specie quelli della serie Samsung Galaxy Watch4.

Il lancio del servizio conferma praticamente tutte le indiscrezioni che vi avevamo riportato il mese scorso.

TIM One Number: info e costi del servizio

TIM One Number risulta attivabile sia online sul sito ufficiale dell’operatore (link in fonte) che presso i punti vendita fisici, tramite MyTIM e il servizio clienti 119.

Il servizio, come detto, permette di sfruttare sullo smartwatch sia il numero che l’offerta della SIM principale, consentendo così di lasciare lo smartphone a casa e svolgere le principali operazioni direttamente dal wearable.

TIM One Number presenta un costo standard di 4,99 euro al mese, ma si presenta con una promozione di lancio: tutti i clienti che effettueranno la sottoscrizione entro e non oltre il 31 gennaio 2022 avranno diritto a sfruttare il servizio per i primi tre mesi in maniera completamente gratuita. Non sono previsti neppure costi di attivazione o vincoli: i clienti insoddisfatti possono tranquillamente disattivare il servizio prima dell’addebito e non sopportare alcun costo.

Per quanto riguarda le incompatibilità, va detto che il servizio non può essere attivato per le SIM TIM sulle quali sia presente un’offerta per chiamate internazionali e/o servizi a tutela dei minori.

Inoltre, ove il cliente mantenga l’addebito tramite credito residuo e al momento del rinnovo il credito residuo risulti insufficiente a coprirne il costo, l’operatore provvederà a sospendere sia l’offerta principale che One Number fino a 180 giorni, superati i quali interverrà la disattivazione delle offerte. Ai fini della riattivazione sarà sufficiente effettuare una ricarica di importo tale da coprire i costi e ripristinare il credito. In alternativa e onde evitare sospensioni di questo tipo, c’è sempre il servizio TIM Ricarica Automatica.

L’attivazione del servizio TIM One Number comporta anche l’abilitazione gratuita del servizio “Chi è di TIM” (presentazione dell’identità della linea sia in fase di effettuazione delle chiamate sia in fase di ricezione). In caso di furto o smarrimento dello smartwatch, il cliente deve richiedere il blocco della eSIM al servizio clienti 119 (la SIM principale rimane attiva); in caso di furto o smarrimento della SIM principale, è previsto il blocco automatico anche della eSIM collegata, con sblocco automatico in caso di riattivazione della prima.

Primi dispositivi compatibili: Samsung Galaxy Watch4

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, i primi smartwatch in abbinamento ai quali è possibile sfruttare il nuovo servizio TIM One Number sono Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione), naturalmente nelle versioni LTE dotate di eSIM.

Entrambi i modelli sono già presenti nella pagina del sito TIM dedicata a One Number, con annessa possibilità di acquisto a rate (per i clienti aventi TIM a casa): Samsung Galaxy Watch4 in 30 rate da 9 euro e Samsung Galaxy Watch4 Classic in 30 rate da 10 euro.

Ovviamente questi sono soltanto i primi modelli compatibili con il nuovo servizio, ma non si può escludere un successivo ampliamento dell’elenco anche a smartwatch di altri brand.

Questa prima fase di disponibilità limitata porta con sé ulteriori caveat: allo stato attuale, ai fini dell’utilizzo del servizio TIM One Number è richiesto l’abbinamento ad uno smartphone Samsung con sistema operativo Android 6.0 o successivo. Anche in questo caso, la compatibilità del servizio verrà presto estesa a modelli di altri marchi. Inoltre, almeno per ora One Number permette di abbinare soltanto uno smartwatch (e quindi una sola eSIM). Al momento il servizio One Number non supporta l’utilizzo in roaming e richiede necessariamente l’attivazione del VoLTE sulla SIM principale.

Il traffico effettuato dalla eSIM dello smartwatch verrà addebitato direttamente sulla SIM TIM principale ma, per poter iniziare ad usare il servizio, occorre aver prima ricevuto il messaggio di avvenuta attivazione dello stesso (oltre ovviamente ad aver effettuato il pairing tra smartphone e smartwatch). Una volta sottoscritto TIM One Number, per effettuare il download della SIM virtuale sullo smartwatch, bisogna aprire l’app di gestione dello smartwatch, cliccare su “Configura Piano Cellulare”, accettare Termini e Condizioni del servizio One Number e accedere con le credenziali MyTIM.

Per le offerte TIM potete visitare la nostra pagina dedicata.

