Gli ultimi giorni hanno visto dapprima la rete di TIM elogiata da OpenSignal e poi il lancio della nuova iniziativa di TIM Party per il Black Friday, ma all’orizzonte ci sono tante altre novità significative per l’operatore, che toccano le condizioni del Roaming UE per il 2022, una nuova promozione prossima al lancio e l’inedito servizio TIM One Number.

TIM Roaming UE: novità 2022

Sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno, TIM si appresta ad anticipare l’adeguamento delle condizioni previste dalle proprie offerte in tema di Roaming nei Paesi dell’Unione europea rispetto ai termini previsti dal Regolamento UE per il 2022.

Più precisamente, a partire dal 28 novembre 2021, TIM introdurrà un ampliamento dei massimali di traffico utilizzabile in roaming, senza costi aggiuntivi, dai clienti che viaggeranno nei Paesi dell’UE. In particolare, l’aumento del traffico dati sfruttabile in Roaming UE diventerà efficace per ciascun cliente a partire dal primo rinnovo dell’offerta a partire dal 28 novembre. Nessuna modifica toccherà il traffico dati utilizzabile ordinariamente in Italia con ciascuna offerta TIM.

In caso di superamento del limite mensile previsto a seguito dell’adeguamento, ai clienti TIM verrà applicata una tariffazione a consumo aggiornata ai valori del 2022, con una riduzione dagli attuali 0,357 centesimi per singolo Megabyte fino a 0,297 centesimi per Megabyte, IVA inclusa.

Nessuna novità, ovviamente, per minuti e SMS, che sono già fruibili interamente in roaming alle stesse condizioni nazionali.

Tutti i clienti interessati a ricevere maggiori informazioni oppure semplicemente a conoscere l’ammontare di GB della propria offerta utilizzabili in roaming UE, possono rivolgersi al servizio clienti 119 oppure consultare la sezione dedicata dell’applicazione MyTIM.

Nuova promozione TIM con raddoppio dei GB: info e costi

In data 22 novembre 2021, TIM lancerà una promozione in abbinamento alle nuove attivazioni delle offerte di rete mobile, sia da parte dei nuovi che dei già clienti: una nuova opzione aggiuntiva dal costo di 0,99 euro porterà al raddoppio dei GB inclusi mensilmente nell’offerta.

La promozione, salvo cambiamenti, dovrebbe essere disponibile solo fino al 9 gennaio 2022. Per quanto riguarda le modalità di attivazione, l’opzione per il raddoppio dei GB potrà essere richiesta contestualmente all’attivazione di una delle offerte compatibili in un punto vendita TIM, oppure in un secondo momento tramite vari canali, come call center, area clienti MyTIM e negozi.

Nell’ambito della promozione, l’opzione aggiuntiva (detta anche “offerta slave”) sarà legata all’offerta principale (“offerta master”) da un vincolo di dipendenza. Le offerte compatibili col raddoppio dei GB saranno: TIM SuperGiga, TIM Super 4G, TIM Super 5G, TIM Super Young 5G e TIM Junior Mese.

L’opzione non avrà un costo di attivazione, né una scadenza: il raddoppio dei GB si rinnoverà ogni mese al costo menzionato. I GB aggiunti saranno consumati con priorità di erosione rispetto a quelli dell’offerta principale e consentiranno di sfruttare 1 GB in più al mese in Roaming UE.

Per il resto, le offerte principali non subiranno alcuna variazione.

TIM One Number con Samsung Galaxy Watch4 e non solo

TIM One Number è un nuovo servizio che l’operatore sta per portare sul mercato e consentirà di condividere il numero e l’offerta attiva sulla SIM presente nello smartphone con uno smartwatch.

I primi indossabili con i quali questo servizio potrà essere sfruttato saranno Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione) nelle versioni LTE dotati di eSIM. Successivamente potrebbero aggiungersi anche modelli di altri brand.

La data di disponibilità di TIM One Number non è ancora nota, ma sono note altre informazioni essenziali: il servizio avrà un costo di 4,99 euro al mese, potrà essere attivato (senza costi di attivazione) tramite MyTIM, 119, negozi e altri canali; ci sarà una promo lancio con tre mesi gratis che dovrebbe essere disponibile fino al 31 gennaio 2022; sarà necessario attivare il VoLTE sulla SIM principale; l’utilizzo del servizio presupporrà l’arrivo del messaggio di avvenuta attivazione e potrebbe essere necessario effettuare l’accesso con le credenziali MyTIM; l’attivazione del servizio TIM One Number comporterà l’abilitazione gratuita del servizio “Chi è di TIM” (presentazione dell’identità della linea sia in fase di effettuazione delle chiamate sia in fase di ricezione).

