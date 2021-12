Continua la campagna mediatica organizzata da Google per supportare la commercializzazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone disponibili ancora soltanto in alcuni mercati selezionati (in Italia dovrebbero arrivare nella prima parte del prossimo anno).

Tra le iniziative studiate dal colosso di Mountain View per rendere più popolari i propri nuovi smartphone ne troviamo anche una che coinvolge Simu Liu, attore protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, pellicola portata nei cinema di tutto il Mondo da Marvel Studios.

Nuova iniziativa mediatica per Google Pixel 6

Simu Liu è un “brand ambassador” degli smartphone Google Pixel 6 e sarà il protagonista di una serie di annunci digitali e spot sui social media che risalteranno alcune delle caratteristiche più interessanti dei nuovi telefoni del colosso di Mountain View con uno stile volto a mettere in primo piano la personalità dell’attore asiatico.

Ad annunciare questa iniziativa è stato lo stesso Liu con un post su Instagram, pubblicando la seguente foto con il telefono in bella mostra, accompagnata da un messaggio dai toni ironici:

Gli annunci di Simu Liu con gli smartphone di Google saranno pubblicati nel periodo natalizio e ciò non deve stupire più di tanto se si considera che parliamo proprio della parte dell’anno in cui si concentra un’importante fetta degli acquisti tecnologici e rappresenta, pertanto, uno dei momenti più redditizi per i vari produttori che operano in questo settore.

Ricordiamo che gli utenti italiani che non vogliono attendere il prossimo anno per acquistare uno dei nuovi smartphone di Google e magari desiderano farsi un gradito regalo per Natale, possono ripiegare su Amazon o eBay: su entrambe le piattaforme, infatti, è possibile già da oltre un mese comprare uno dei modelli destinati agli altri mercati.

Per tutti gli altri, invece, sarà sufficiente avere ancora un po’ di pazienza.

