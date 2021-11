Sin dal rilascio della versione definitiva di Android 12 tutti i principali produttori di smartphone si sono dovuti mettere duramente al lavoro per adeguare le proprie UI personalizzate all’OS di Google e anche gli sviluppatori di Samsung si sono messi all’opera, in modo da velocizzare l’ottimizzazione di One UI 4 e rispettare la promessa di un update entro la fine del 2021.

Dagli Stati Uniti arriva la notizia della pubblicazione da parte del colosso coreano di una nuova roadmap relativa al rilascio dell’aggiornamento che porterà sui vari smartphone dell’azienda One UI 4 con Android 12 (con alcune importanti differenze rispetto a quella emersa qualche giorno fa), grazie alla quale è possibile farsi un’idea della tempistica anche per gli altri mercati.

La roadmap di Samsung per l’update a One UI 4 con Android 12

Ebbene, stando a tale roadmap, si inizia già questo mese, entro la fine del quale gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbero ricevere l’atteso aggiornamento che porta One UI 4 e Android 12 (e in effetti il programma è stato rispettato).

A dicembre il team di sviluppatori del colosso coreano dovrebbe invece concentrarsi sui nuovi pieghevoli dell’azienda, ossia i Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

A gennaio dovrebbe essere il turno dei modelli top di gamma delle precedenti generazioni ed in particolare di Samsung Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, serie Galaxy Note 10 e Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold e Galaxy Z Fold2.

A febbraio sarà la volta di Samsung Galaxy S20, della serie Galaxy S10, di Galaxy A52 5G e dei tablet Galaxy Tab S7, S7 Plus e S7 Plus 5G mentre per Samsung Galaxy Tab S7 FE ci sarà da attendere fino a marzo.

Ad aprile toccherà a Samsung Galaxy A51 e Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G e Galaxy Tab S6 Lite mentre a maggio a Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab A7 (2020) e Galaxy Tab Active3.

Infine, in estate il colosso coreano si concentrerà sulla fascia bassa e in particolare a giugno su Galaxy XCover Pro e Galaxy Tab A7 Lite, a luglio su Galaxy A21 e Galaxy A12 e ad agosto su Galaxy A02s, Galaxy A01 e Galaxy A11.

