La MIUI rinomina una funzione, intanto emergono dettagli sulla MIUI 13

Agli inizi del mese la MIUI aveva accolto una nuova funzione utile e adesso Xiaomi ha deciso di modificarne il nome. Nel frattempo, tramite la piattaforma Weibo, sono emersi dei dettagli in merito alla tanto attesa MIUI 13, dalla quale ci si aspettano significativi miglioramenti.

MIUI: Smart toolbox diventa Sidebar

La nuova funzione Smart toolbox da poco introdotta da Xiaomi nella MIUI presenta una certa somiglianza con i pannelli Edge di Samsung e con la Smart Sidebar 2.0 della ColorOS 12 di OPPO.

La novità è ancora in fase di test, avendo da poco raggiunto il canale beta, tuttavia il produttore cinese ha già deciso di rinominarla: adesso viene identificata come Sidebar. Stando a quanto riferisce la fonte, il cambio di nome arriva nell’ambito di un aggiornamento dell’applicazione Sicurezza della MIUI, che passa alla versione V5.8.1-211123.

Il changelog ufficiale parla di questa modifica, così come di fix di bug noti e di miglioramenti delle performance generali. Nessuna menzione, invece, di eventuali novità funzionali.

Come spesso accade con la MIUI, è lecito aspettarsi che la funzione Sidebar continui a migliorare grazie ai feedback degli utenti. Allo stato attuale, è sempre accessibile mentre si eseguono giochi o si riproducono video, ma è soltanto in grado di mostrare alcuni strumenti e le app fissate in alto.

La MIUI 13 sarà ricca di novità, parola di Lei Jun

Giusto un paio di giorni fa abbiamo parlato della possibile data di lancio (in Cina) della MIUI 13 e oggi torniamo a parlarne perché sono venuti alla luce dei nuovi dettagli.

In merito alla Sidebar appena descritta – che permetterà agli utenti di interagire in vari modi con giochi, video, note e altro –, si parla di un’ottimizzazione che renderà l’esperienza d’uso più appagante e comoda.

Inoltre, si fa menzione di cambiamenti nel modus operandi della fotocamera, con la possibilità per l’utente di mantenere, alla riapertura dell’app, l’ultima fotocamera utilizzata. Senza, quindi, ritrovarsi sempre quella predefinita e dover selezionare quella desiderata.

Il nuovo tema della MIUI aggiunge un virtual character per XiaoAi, il sistema comprende un widget per tracciare le spedizioni, un indicatore sulla temperatura della batteria, una timeline per le album scroll bar e altro. Molto interessante, infine, è l’introduzione del backup automatico e del ripristino dei dati in baso di passaggio dal ramo beta a quello stabile della MIUI.

Secondo precedenti rumor, non dovrebbero mancare dei soliti aggiornamenti della parte estetica della UI e miglioramenti di fluidità e neppure miglioramenti per la collaborazione tra più schermi. Sotto questo punto di vista, il pensiero va immediatamente alla funzione MIUI+ (ecco la nostra prova), dalla quale sono attesi tanti miglioramenti e soprattutto una più ampia disponibilità.

Nel complesso, la speranza è che con l’aggiornamento alla versione 13, la MIUI, che comunque rimane una delle personalizzazioni di Android più complete e ricche di funzioni interessanti, compia finalmente un salto di qualità atteso da molto tempo e dimostri di aver raggiunto un grado di maturità superiore. Sì, perché i problemi che hanno attanagliato la MIUI 12 sono sotto gli occhi di tutti, con innumerevoli bug che hanno costretto la casa cinese a rilasciare una MIUI 12.5 “intermedia” e poi persino una MIUI 12.5 Enhanced Edition. Xiaomi si sta attualmente dando da fare per ottimizzare la MIUI 13 il più possibile, tanto che il CEO Lei Jun ha fatto sapere sulla piattaforma Weibo che si sta compiendo il massimo sforzo per migliorare la MIUI. Agli sforzi compiuti, peraltro, il general manager di Redmi Lu Weibing attribuisce il merito per gli ottimi risultati ottenuti da Redmi Note 11 Pro in termini di autonomia.

Come al solito, l’aggiornameno dell’interfaccia di Xiaomi non sarà inscindibilmente legato ad una precisa versione di Android: la MIUI 13 esisterà sia con base Android 11 che con base Android 12.

