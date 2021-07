MIUI+ è uno strumento simile a Huawei Multi-Screen Collaboration, Samsung DeX e Microsoft Your Phone. Dal suo rilascio Xiaomi ha migliorato l’esperienza utente con nuove funzionalità, modifiche al design e correzioni varie. Oggi la società ha annunciato di aver aggiunto due nuove utili funzionalità a questo servizio nel canale beta.

MIUI+ supporta il ridimensionamento delle finestre e i tasti di scelta rapida personalizzati

L’ultima versione beta 2.3.1.1014 di MIUI+ aggiunge il supporto per il ridimensionamento delle finestre e i tasti di scelta rapida personalizzati che includono Alt + B per tornare indietro, Alt + H per saltare alla schermata principale e Alt + R per passare all’attività più recente.

La beta di MIUI+ è compatibile solo con una manciata di smartphone e notebook del gruppo Xiaomi e deve ancora debuttare nei mercati globali, pertanto dovrebbe funzionare solo sugli smartphone compatibili con la versione cinese dell’interfaccia MIUI.

Dal momento che servizi simili offerti da altre società sono piuttosto popolari tra i multi-tasker di tutto il mondo, è plausibile che lo strumento raggiungerà i mercati internazionali non appena sarà uscito dalla fase beta, tuttavia Xiaomi dovrà rilasciare anche i suoi notebook in più regioni per la più ampia disponibilità della MIUI+.

Nel frattempo l’azienda sta lavorando sulla MIUI 13 che includerà un nuovo Control Center, RAM estesa, tocco naturale e molto altro.

