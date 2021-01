MIUI 12.5 Beta Chiusa Cinese è già disponibile al download e all’installazione sugli smartphone Xiaomi/Redmi supportati, nonostante vari utenti ancora lamentino ritardi nella ricezione dell’update OTA di MIUI 12 sul proprio telefono. E la MIUI 12?

Curioso come Xiaomi sia già al lavoro su una beta ad accesso limitato (o presunto tale) sia alla prossima major release MIUI 13 o almeno stando alle indiscrezioni, nonostante i continui rallentamenti a volte ingiustificati negli aggiornamenti della “vecchia” versione (ha solo pochi mesi di vita.. -ndr).

MIUI+ Beta con MIUI 12.5 Closed Beta Cinese

Fatto sta che la nuova MIUI 12.5 introduce la modalità MIUI+ al momento in Beta e fruibile solamente da coloro che hanno già installato la ROM beta cinese sul proprio device.

Con MIUI+ sarà possibile migliorare l’integrazione tra il mondo Android / Windows grazie alle notifiche visualizzate sullo schermo del PC, alle applicazioni eseguibili su computer e molto altro. Tuttavia al momento le limitazioni sono diverse a partire dalla compatibilità di MIUI+, limitata ai seguenti smartphone:

Xiaomi Mi 9 / 9 Pro

Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 11

Redmi K20 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30s Extreme Commemorative Edition

Inoltre Xiaomi consiglia di sfruttare la nuova feature con i seguenti computer, tuttavia non è una condizione vincolante a differenza di quanto accade per i telefoni:

Mi Notebook Pro 15 Enhanched Version

Pro 15.6 2020

La serie Redmi G

RedmiBook 16

RedmiBook 14 II

RedmiBook Air 13

MIUI+ Beta su computer Windows live test video!

Come provare MIUI+ Beta su Windows

Dunque i requisiti perché tutto funzioni correttamente sono:

Disporre di uno smartphone compatibile (obbligatorio); Installare MIUI 12 Closed Chinese Beta su telefono da questo link [NON FATELO se non siete esperti. RISCHIO BRICK!] (procedimento flash ROM riportato brevemente nel link precedente, in inglese); Possedere un computer Mi o Redmi tra quelli compatibili (consigliato); Installare MIUI+ Beta Desktop su Windows da questo link.

Fatto tutto, basterà avviare l’app fotocamera da smartphone e inquadrare il QR code che l’app desktop avrà generato appositamente.

MIUI+ Beta come funziona

Innanzitutto possiamo controllare lo smartphone da computer, dal momento che su Windows apparirà uno screen mirror del telefono con la possibilità di sfruttare il mouse per tap, trascinamenti e quant’altro; funziona anche la tastiera del PC per la digitazione che naturalmente avverrà su telefono.

Si intuisce come la compatibilità con macOS sia ancora tutta da vedere. Inoltre non ha nulla a che fare con Samsung DeX, dato che non crea un ulteriore desktop virtuale ma sfrutta quello già esistente della macchina su cui si installa l’app di MIUI+.

La qualità visiva è molto buona ma la fluidità non esattamente al top, probabilmente serviranno ancora ottimizzazioni per ridurre la “scattosità”, tuttavia l’utilizzo non è improponibile, anzi. La latenza è impossibile non notarla ma non risulta pronunciata, fa un buon lavoro.

In tutti i casi la finestra dello screen mirror è regolabile in posizione ma a quanto pare non in dimensioni e sulla destra del desktop una schermata apposita riporta le notifiche in arrivo su smartphone, i documenti recenti e alcune scorciatoie rapide alle applicazioni utilizzabili su PC.

Non manca la possibilità di eseguire le app del telefono su Windows, al momento tra quelle disponibili rientrano le seguenti:

App Note

Con cui è possibile appuntare nuove note che vengono sincronizzate su telefono e modificare quelle già esistenti.

La fluidità d’uso in questo caso non è delle migliori, dato che a quanto pare il PC invia i dati allo smartphone e occorre sempre attendere che quest’ultimo abbia ricevuto e processato tutto per continuare senza intoppi.

App File Manager

Utilissimo per spostare, copiare, eliminare file da e per il telefono in modo rapido.

Ci auspichiamo però possa in futuro aumentare il numero di app eseguibili anche su computer, ma quasi sicuramente ci saranno sviluppi sotto questo fronte.

La potenza del drag & drop

Come può mancare la copia di documenti da computer a smartphone semplicemente effettuando un’operazione di drag & drop, trascinando dunque il documento desiderato dalla cartella su computer all’interno dello screen mirror del telefono.

Durante il drag & drop è anche consentito stazionare il cursore sopra un’app dello smartphone per aprirla e incollare lì il file scelto.

Il tutto viene processato con il supporto di Mi Share e grazie a questo processo è anche consentito il drag & drop inverso, da telefono a PC.

La velocità dei trasferimenti è buona, con 150 MB trasferiti in meno di 30 secondi.

Conclusioni

Un’integrazione desktop/mobile di questo tipo può sia facilitare notevolmente la rapidità di switch da una macchina all’altra sia aiutare nel workflow lavorativo o in caso d’improvvisa necessità, grazie anche al supporto di periferiche come mouse e tastiera.

Unico problema riscontrato, per il momento, riguarda la disconnessione improvvisa e sporadica tra computer e telefono, che costringe a volte o a riavviare il computer o a killare i relativi processi in esecuzione per poter riaprire l’app desktop.

Brava Xiaomi, ma forse… aggiungere qualche telefono in più a quelli compatibili considerando il mero screen cast poteva essere fattibile, no?