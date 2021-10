Durante l’evento APAC Autumn Product Launch di ieri Huawei ha svelato la lista degli smartphone compatibili con la EMUI 12 e quindi compatibili con il nuovo sistema operativo.

Ecco gli smartphone Huawei compatibili con la EMUI 12

Nella lista trovano posto molti dispositivi della serie M, della serie P e anche della serie Nova. Tutti gli smartphone elencati potranno godere delle molte novità a cui il team di sviluppo di Huawei ha lavorato per la EMIUI 12, come una interfaccia più pulita e minimalista, una rinnovata attenzione ai caratteri, l’accesso facilitato al pannello di controllo e molto altro.

Ecco la lista degli smartphone compatibili

Questa la lista degli smartphone del colosso cinese che riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 12 durante la prima metà del 2022:

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9s

Huawei Y8p

Ad oggi la compagnia non ha svelato quando aprirà il canale di beta pubblica della EMUI 12 per gli smartphone della serie M e P, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

